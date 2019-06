Diputado agrede a senador

El senador del Frente Guasu Jorge Querey denunció haber sido agredido física y verbalmente por el diputado colorado Esteban Samaniego, quien aparentemente lo confundió con “una persona normal” en el estacionamiento del Congreso Nacional.

Querey relató a ABC Cardinal que esta mañana se encontraba maniobrando dentro del estacionamiento de la sede legislativa, cuando notó la presencia de otro rodado. Cuenta que solicitó al conductor que retroceda unos metros para que ambos puedan salir, pero la respuesta que recibió no fue la esperada.

“En eso se baja el diputado, hace una agresión física, me dice ‘quién puta me creo yo, hijo de puta’, me da dos golpes: uno en el pecho, otro en el hombro”, relató Querey.

No contento con agredir al legislador de la oposición, también pateó la puerta de su rodado, al que le causó daños en la chapería.

Como el legislador colorado se encontraba fuera de control, Querey solicitó intervención de la Policía. “Para qué puta le dejan entrar a alguien que no es diputado ni senador” dijo Samaniego, dejando al descubierto que no reconoció al senador del FG.

“Es una persona peligrosa, porque actuar con esa violencia y ostentando el cargo que tiene, no quiero imaginar cómo se comporta con la sociedad”, expuso Querey.

Aparentemente, el diputado colorado confundió al senador con “una persona común”, lo que motivó su actuación totalmente desmedida e injustificada.

Samaniego Álvarez está siendo investigado por un faltante de G. 10.000 millones durante su administración en la Municipalidad de Quyquyhó, en el periodo 2010-2018.

Lea más: Exintendente de Quyquyhó en la mira de la fiscalía

Recientemente, la hermana del legislador colorado fue nombrada como funcionaria de la Entidad Binacional Yacyretá, con un sueldo que rondaría los G. 20 millones.

Lea más: Samaniego, el clan que ejerce total dominio en el distrito de Quyquyhó

Samaniego y su esposa, Patricia Corvalán, actual jefa comunal de Quyquyhó, ambos oficialistas, lideran el clan familiar que tiene serias denuncias por prepotencia en esa ciudad.