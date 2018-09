Diputado denuncia agresión en el Congreso

El diputado Jorge Brítez, del movimiento Cruzada Nacional, reconoció haber sido agredido en los pasillos del Congreso Nacional. Atribuye los hechos a adherentes del diputado Carlos Portillo.

“Ekañy, nderevaléi, inútil”, fueron los improperios dirigidos al diputado por Alto Paraná Jorge Brítez, del movimiento Cruzada Nacional, quien señaló que estas palabras fueron acompañadas con agresiones físicas como empujones nada más y nada menos que en los pasillos del Congreso Nacional.

Según contó a ABC Cardinal, presume que se trata de adherentes de su par, el imputado Carlos Portillo (PLRA), ya que el hecho se produjo frente a su oficina, y que él fue uno de los firmantes de la nota para su pérdida de investidura. Dijo desconocer si se trata de funcionarios del Congreso.

“A mí no me sorprende, porque ya me agredieron antes en la Municipalidad de Ciudad del Este, y también en la Gobernación”, indicó.