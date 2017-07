Director de CGR, imputado por lesión de confianza

Uno de los actuales directores de la Contraloría fue imputado por lesión de confianza dentro de un presunto desfalco de G. 5.000 millones en Defensa Pública. Ocupa actualmente un cargo relevante y dice que la imputación le traerá problemas.

ETIQUETAS

Hugo Manuel Benítez González fue contratado este año en la Contraloría General de la República como director de control de la rendición de Fonacide y royalties dentro de la gestión del contralor Enrique García. Irónicamente, ahora trabaja en la misma institución cuyo informe causó su actual imputación, ordenada por la fiscala Victoria Acuña el pasado 4 de julio.

Benítez González fue imputado por lesión de confianza por un presunto desfalco de unos G. 5.000 millones junto a otras 15 personas porque, según el Ministerio Público, incurrió en delitos por fallas en el control de la construcción de sedes del Ministerio de la Defensa Pública en el interior del país. Entre 2013 y 2014, el funcionario se desempeñó como director de la Unidad Operativa de Contrataciones del MDP.

En conversación con ABC Color, el funcionario dijo que esto le perjudicará en lo personal y en lo profesional, y negó responsabilidad en delito alguno ya que, según él, su trabajo como director de la UOC no implica control sobre la ejecución de las obras y las pólizas, sino solo sobre la vigencia del contrato con las empresas adjudicadas. De acuerdo a Benítez González, la responsabilidad de estas cuestiones eran de Germán Fatecha, quien fue director general del MDP.

“El viernes me notificaron. Me llegó una notificación y estoy buscando los documentos para respaldarme”, dijo Benítez.

Consultado sobre si podía ser director de una dependencia de la Contraloría sin ser un funcionario nombrado, indicó que la ley no dice que no puede serlo. Sobre sus funciones dentro de la CGR precisó que hace un mes está a cargo de la dirección de Gestión Misional –que se dedica al control no administrativo en el ente– y ya no dentro del cargo que le permitía fiscalizar el dinero del Fonacide y los royalties.