Ediles salieron a limpiar Loma Plata

Por Marvin Duerksen, corresponsal

LOMA PLATA. Algunos ediles de este distrito salieron a la calle para limpiar las malezas y pintar los canteros y las columnas. Manifestaron su convicción de que se puede hacer mucho más para hermosear la ciudad.

La Junta Municipal de este distrito decidió no esperar más y hacer manos a la obra para comenzar a hermosear la ciudad. De los 12 concejales, siete se presentaron ayer a las 14:00 para comenzar a desmalezar el Parque Carpincho en el centro de la ciudad, repintar pilares, cortar ramas y juntar basura. También está previsto pintar franjas peatonales en la Avda. Central.

La concejala María Fernanda Martínez, mientras pintaba pilares, dijo que “las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra y queremos ser un ejemplo para la ciudadanía, que nuestra ciudad pueda mejorar en cuanto a la belleza”.

Señaló que existen varios proyectos presentados al ejecutivo municipal, como hermosear la rotonda central y el Parque Carpincho, “pero nunca se hizo”. Consideró que la relación entre la Junta y el intendente “hoy no es la mejor”.

El concejal Franklin Klassen, con una desmalezadora en mano, indicó que la Junta unificó criterios para hacer algunas obras en favor de la comunidad de Loma Plata, “porque nosotros creemos que obras son amores y para que la gente se dé cuenta que los concejales son los primeros que quieren realizar las obras y lo hacen”. Al igual que Martínez, admitió que en realidad es un trabajo del ejecutivo, pero quieren dar el ejemplo.

Walter Thiessen, mientras cortaba ramas, refirió que entró en la Junta como suplente, tras una vacancia, y encontró que casi no hubo comunicación entre la Junta y el intendente. Admitió que el trabajo que ahora están haciendo es del ejecutivo, pero sostuvo que pasaron ya tres años y no se ven muchas obras, “y yo entré en la junta para hacer algo, no quiero estar sentado nomás y cobrar mi dieta”.

El intendente Walter Steockl (PLRA) dijo que apoya la iniciativa de los concejales, que reciben un sueldo, y “si tienen tiempo para hacerlo, no hay problema. Es voluntario, es una forma de hacerlo”.

Señalo que ellos pidieron permiso por nota para comenzar con la limpieza, un trabajo que está dentro de los planes del ejecutivo.