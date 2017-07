Gobierno no negociará condonación de deudas

El ministro de Agricultura y Ganadería, Juan Carlos Baruja, ratificó -en rueda de prensa- la posición del Poder Ejecutivo de no negociar la condonación de la deuda que exigen los campesinos. Saldrán más perjudicados, advirtió.

ETIQUETAS

Al ser consultado sobre la acusación de los campesinos de la Coordinadora Nacional Intersectorial, que se manifiestan hoy en Asunción, acerca de que el Gobierno no ha cumplido con los acuerdos firmados hace un año, el secretario de Estado contestó: “Acá están los documentos que se pueden contrastar y cada uno puede sacar sus conclusiones. Yo no quiero hacer un juicio de valor sobre lo que han expresado. Yo he hecho un relatorio y están documentados los depósitos que se han hecho a sus respectivas cuentas, y todas las acciones correspondientes”.

Al señalársele que los manifestantes insisten en la condonación de las deudas contraídas con entidades del Estado y de los subsidios con entidades privadas, Baruja manifestó que el año pasado habían planteado también la condonación, pero que se había acordado el refinanciamiento, dentro de los términos de la Ley 5527/15, lo que les dio la posibilidad de refinanciar sus deudas a 10 años plazo, dos de gracia, y a bajas tasas de interés.

Agregó que 12.688 clientes han logrado refinanciar deudas por un monto total de G. 38.652 millones, y que se les otorgó una quita de intereses por G. 38.575 millones. “Es decir, hablando mal y pronto, se les condonaron los intereses por esa suma, y se les dio la posibilidad de devolver el capital en 12 años. Además, 3.420 clientes, de los 12.688 volvieron a recibir créditos por un monto de G. 7.164 millones para volver a producir”, expresó.

Mesa de diálogo

En cuanto a la supuesta intermediación de la senadora colorada Lilian Samaniego, Baruja dijo que la misma se comunicó con él y existe la posibilidad de que se abra una mesa de diálogo en el Parlamento. “Yo les dije que estaba abierto si ellos veían necesaria mi participación”, acotó.

Consultado sobre el planteamiento de un seguro agrícola, el ministro comentó que están trabajando en el MAG sobre el mismo proyecto, con el cual coinciden con lo manifestando. “Pero no en la condonación, porque eso les va a perjudicar y ya no podrán ser más sujetos de créditos posteriormente”, advirtió.

En relación a supuestos despojos de propiedades perpetrados por el BNF, por deudas de hasta G. 5.000.000, dijo que no tiene conocimiento de esa situación, y que nunca se bajó sobre la mesa.