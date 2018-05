26 de Mayo de 2018 13:18

Ministerios no cumplen cupo de inclusión

Raúl Montiel, de la Fundación Saraki, afirmó que las instituciones estatales no cumplen con la Ley 3.585/08 de incluir un 5% de personas con discapacidad. “Más del 90% de los ministros no cumple con esa ley y no hay ningún ministro sancionado”, enfatizó.