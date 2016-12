El espíritu de las fiestas reflejado en actos

La imagen de un hombre llenándole con su termo de tereré la botella de agua a un humilde niño en el Centro de Asunción, desató una ola de reflexiones y anécdotas acerca de la hospitalidad y solidaridad en esta época del año.

La imagen fue tomada por el fotógrafo Celso Ríos en la zona de Herrera y Estados Unidos del Centro de la Capital. Consultamos a nuestros lectores acerca de si conocían o habían visto situaciones similares en estos días, en el cual el espíritu de las fiestas nos habla básicamente de ayudar a los demás. Esto nos dijeron.

Agustín Augus Peralta comenzó reflexionando: "para mí es normal. Nosotros los paraguayos somos así, al menos los humildes que todavía quedamos. En otros países no veo". Mirna Irene Acevedo por su parte relató: "esta semana vi en el Supermercado una nena muy humilde que pedía a su mamá que le compre zapatillas y un juguete. Le dijo que no tenía para comprar y una Señora de al lado pagó por ella".

Lorenza Olmedo por su parte comentó que "hay muchas personas solidarias pero también hay mucha inseguridad y cuesta confiar en el momento de hacer algún gesto bueno, pero es muy reconfotante". Luz Mery López contó "yo vivo hace catorce años afuera, tuve que volver de emergencia porque mi mamá estaba internada y en el Hospital conocí gente de oro. Solo en Paraguay pueden pasar esas cosas".

Hugo Andrés Bordón destacó "esta es cosa de todos los días con la gente de la calle y la clase trabajadora. Abundan solidarios pero eso no se resalta ni sale en los diarios". Wilson Peña aplaudió al hombre de la foto: "Que buen gesto. Ojalá todos tuviéramos esa humildad y ese gran corazón para ayudar a los humildes". Enrique Villalba fue bastante pesimista "casi no hay más esta clase de personas, el hombre moderno no quiere saber nada del prójimo. Para ellos los necesitados son escoria, así de simple".

