El gobierno nacional está ausente en Misiones, dicen

Por Miguel Ángel Rodríguez, corresponsal

SANTIAGO. Los trabajos que se observan en el departamento de Misiones son gracias al Gobierno departamental y a los diez municipios, porque el Gobierno nacional está totalmente ausente, expresó el intendente de Santiago, Ignacio Larre (PLRA).

El jefe distrital mencionó que el municipio viene realizando obras viales, arreglando los caminos vecinales e instalando tubos de drenaje con el objetivo de evitar nuevas inundaciones a causa de las lluvias que dejen a las compañías incomunicadas con el cono urbano de Santiago.

“Estamos trabajando, pese a que cada vez llegan menos recursos desde el Gobierno nacional que pone muchas trabas, igual nomas estamos haciendo cosas”, dijo.

Seguidamente comentó que él suele decir que si no estuviesen presentes el Gobierno departamental o las diez municipalidades, no se vería ni un trabajo porque el Gobierno nacional está totalmente ausente en Misiones, y por eso cree que para el Gobierno nacional solamente existen la costanera de Encarnación, Ciudad del Este, Asunción, y no existe Misiones.

“El caballito de batalla de este Gobierno era luchar contra la pobreza. Sin embargo cada día hay más y más pobres; la gente que pide ya no pide plata, pide víveres, eso es señal que el pueblo tiene hambre porque no tiene para comer”, agrego.