El “pasado negro” de HC

El diario El País de Madrid, uno de los más importantes del mundo, publicó un material en donde se hace eco de la influencia de Tabacalera del Este SA (Tabesa) en la región y recuerda el “pasado negro” de Horacio Cartes, dueño de la empresa.

El diario El País destacó en la noche de este sábado (domingo, en España) la “presencia de sus productos en el mercado negro de muchos países de la región”. Los productos a los que se refiere el material son los cigarrillos de Tabesa, una empresa del Grupo Cartes. Además, afirma que esta condición “vuelve un blanco recurrente de críticas y denuncias”, al presidente de la República.

“Paraguay representa el 10% del contrabando mundial de cigarrillos y del total de su producción, con un valor estimado en 1.000 millones de dólares, alrededor de un 90% cruza las fronteras de forma ilegal, según un informe del Departamento de Estado de EE UU de 2016. En Brasil, Tabesa figura como acusada en un proceso judicial que investiga la “voluminosa masa” de sus productos que se encuentran en el país, donde prácticamente no se registran importaciones formales”, reza parte del artículo publicado en la sección “Multilatinas” del suplemento “Negocios” del diario El País. Además de la edición digital, el periódico también publicó el artículo en el impreso.

El artículo se titula “El rey del tabaco” y está firmado por la periodista Francisca Risatti, a quien Tabesa le negó una entrevista pese a sus constantes insistencias. El País también recuerda el pasado de Cartes como un presidiario. “Sus inicios fueron en el rubro financiero, una actividad por la que Cartes, acusado de fraude, estuvo prófugo de la justicia durante cuatro años y en 1989 pasó unos meses en prisión”, dice la publicación.

Además, también se detalla el hecho que Cartes siempre califique a“un problema aduanero” el masivo contrabando de sus cigarrillos a la Argentina y al Brasil. En otro momento, se contó que el jefe de Estado siempre acuse a otras empresas multinacionales del rubro tabaco a las sospechas que pesan sobre Tabesa.

El País también reseña la reciente publicación del New York Times. “La tabacalera del presidente volvió a ser noticia en Paraguay el 8 de septiembre, después de que The New York Times publicara un artículo según el cual un exinformante de la ATF (Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos de EE UU) declaró ante la justicia haber actuado como infiltrado en la tabacalera paraguaya como parte de una investigación sobre lavado de dinero y comercio ilícito de cigarrillos. La información del periódico neoyorquino está centrada en un caso de malversación de fondos que involucra a los agentes e informantes, un dato que subrayan los directivos de Tabesa para desacreditar sus declaraciones”, concluyó la nota.

Puede leer el artículo completo en este enlace: El rey del tabaco paraguayo