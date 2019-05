Videos que grafican soborno

Grabaciones documentan cada uno de los pasos donde el senador Dionisio Amarilla, Óscar Chamorro, responsable de la empresa cuestionada por una licitación, y María Luz Peña, de una empresa de comunicación, ofrecen "acuerdos" para "desinflar" publicaciones.

En una primera reunión el periodista Juan Carlos Lezcano mantiene una reunión con María Luz Peña, encargada de la agencia de comunicación que maneja las relaciones públicas de la empresa Security Service Tecnology (SST), donde la mujer ya le plantea "beneficios" a cambio de "desinflar" las publicaciones contra la empresa vinculada a cuestionada licitación en el Instituto de Previsión Social (IPS). Los ofrecimientos consisten en dinero (que fue entregado efectivamente) y en favores personales para allegados al periodista.

Contenido íntegro de la conversación:

María Luz Peña (MLP): –Es una boludez y te cuento que este trote y los Machado son los que tiran los panfletos contra esta gente, que tiene los mismos servicios de seguridad y están en baja. Esto... esto no es cierto. Ellos hacen un servicio, quiero que leas lo que van a sacar. Quiero que veas cómo podemos ir desinflando eso. No es cierto, acá te voy a mostrar, para que veas. Mirá, esto es lo que va a salir mañana.

Juan Carlos Lezcano (JCL): –Sí. La solicitada...

MLP: –Ya leíste, ¿verdad?

JCL: –Sí, ya leí.

MLP: –Ellos tienen, ellos trabajan con casa Bohler. Ellos tienen que estar, hacer. Ellos lo que hicieron con el SNPP era una boludez. Era, era una cosa, en IPS tienen algo gigantesco ellos. Y esto a ellos les está afectando, porque Tigo les... ellos son los que hacen la seguridad a Tigo. Ellos, todos sus guardias; ellos no viven de las empresas estatales. Esto, Tigo, esto, si esto, me dijo: o le demandás a ABC y mostrás todos los papeles, le dijo, o si no vos no vas a poder continuar con nosotros acá en Tigo. Y después ellos tienen Tigo, tienen BBVA y tienen Itaú, son los tres bancos que ellos hacen la seguridad.

MLP: –Realmente el tipo está desesperado. Me dijo: yo, yo no puedo, le puedo decir que vos estás aceptando absolutamente nada. Yo lo que le dije es lo que puedo hacer es que te escuche, le dije. Yo le pedí, él quiere que yo le vea algo institucional de toda su empresa, que es gigantesca, de un nivel de la gran siete, para ahí, voy a sacarte y pagarte. Yo le dije: yo quiero que le expliques qué es lo que vos tenés y que él vaya y que conozca o que vea o lo que sea, pero eso yo necesito parar. Cualquier cosa y yo voy a perder todas mis empresas nacionales, las que a mí me interesan, que es Tigo, BBVA, Itaú, porque ellos tienen toda la seguridad de BBVA, de Tigo, y de Itaú, es de este señor. Y Casa Bohler, que trabaja con ellos, que es de ellos también, porque ellos son socios, así tal cual como es Andrés Campos Cervera, verdad. Entonces, van a perder todo, van a perder sus empresas privadas. Me dice: yo sé que este material, Machado y eso fueron los que acercaron a ABC; no a vos, sino que acercaron a ABC. El grupo de Machado, que es el que está perdiendo fuerza. Que son los que están en esto. Yo te cuento nomás la versión de él. La versión de él. Le dije: ¿yo cómo te puedo ayudar? Vos me podés ayudar de dos formas, me dijo. Uno, haciendo un institucional, que vos, en un institucional de cinco minutos, que le voy a cobrar 35 millones de guaraníes, de los cuales yo te quiero pagar aunque sean diez cuotas para que vos te quedes tranquilo de tu auto, y el resto les doy a los muchachos para que vayan a hacer el institucional. Y tiene un diario que se llama El País, entrá un poco en plataforma digital. Que nadie sabe que es de ellos en Facebook pero está muy bien hecho. Cómo podemos ir desinflando este tema, la plataforma digital. Esperá. El País. Entrá en Facebook. El País Paraguay. Ya entraste?

JCL: –Sí...

MLP: –Bueno. Yo te voy a pedir dos cosas, le dije. Necesitan una persona que redacte y que levante esa página. Nadie sabe que es de ellos eso, ¿verdad? Ellos nos quieren ceder eso, quieren que levantemos esa plataforma digital El País, que está ahora totalmente muerta, pero tiene 35, ¿cuántos seguidores tiene más o menos?

JCL: –Tiene... 34 mil seguidores tiene.

MLP: –Bueno, entonces lo que yo quería es darte la oportunidad y para ponerle a tu novia para que trabaje en la parte de redacción y comunicación. ¿Que también consiguió trabajo?

JCL: –No...

MLP: –Bueno, le dije: por lo menos pagale tres millones y medio para empezar. Es una chica honesta, le dije, es una chica que podemos ir y que vamos a hacer un presupuesto y armamos esa plataforma para que funcione y él nos entrega esa plataforma y nos financia esa plataforma. Porque esto a él le está afectando no en IPS, le importa tres carajos a él IPS, a él lo que le importa es sus empresa privadas, corazón de sus negocios, eso es lo que le mata. Entonces eso es. Cómo se puede desinflar esto. Desinflar eso que te digo, las diez cuotas, yo le voy a hacer el institucional, o sea que no va a quedar ningún rastro, le voy a entregar el institucional. Es una empresa de la gran siete. No tiene una toma, no tiene.

Senador Amarilla interviene en reunión con Chamorro

Posteriormente se realiza una reunión donde ya está presente el senador Dionisio Amarilla (PLRA) y Óscar Chamorro, responsable de SST. Amarilla menciona que toma injerencia en el tema a pedido de un "amigo" y pide categóricamente que los acuerdos que se tomen en esa reunión "se cumplan".

Conversación íntegra en reunión con presencia del senador Dionisio Amarilla, Óscar Chamorro, María Luz Peña y Juan Carlos Lezcano.

María Luz Peña (MLP): –Y también, eh, le dije, nosotros queremos levantar El País. Ella, él, la novia de Juanki, es excelente como redactora.

Óscar Chamorro Lafarja (OCL): –Tengo un diario digital ahí que yo no muevo. Está ahí, parado ¿verdad?, pero... se lee...

MLP: –Queremos levantar. Queremos levantar. Queremos hacer esto y a ella le ofrecí para que ella forme parte, que necesita ahora trabajar.

OCL: –Lógico que se necesita gente que entienda también de diario. Nosotros no tenemos gente...

MLP: –Y Juanki te puede manejar.

Dionisio Amarilla (DA): –Y mi presencia aquí es porque yo le conozco a María Luz desde hace quince años atrás.

MLP: –20 años.

DA: –Sí, 20 años, entonces mi apuesta es a que la gente de trabajo se conozca entre sí. Así nomás es. Y él fue mi partner en la época de facultad y me dice: la puta, estoy desesperado, se me cae el contrato en Tigo, ayudame con tu amigo. Le llamé también y me dice: no, tiene que solucionar lo mediático o si no le cortamos.

OCL: –Y eso del espacio reservado y eso fue tema del abogado, que nos recomendó hacer eso, ¿verdad?, porque me dijo que si no hacemos eso no podemos hacer nuestra demanda después, ¿verdad?, tenemos que decir sí o sí que... o sea, nuestra verdad y después ver si el diario tiene...

DA: –Y siempre cuesta hacer el diálogo...

OCL: –No, esa es la idea, ¿verdad?

MLP: Entonces yo... o sea, lo que vamos a querer nosotros, lo que yo voy a querer, entonces yo mañana, él ya viene al... y organizamos ya para poder darle trabajo a la novia de Juanki, ya, genial.

OCL: –Vos manejá todo nomás lo que es la parte de medios institucional del grupo luego, o sea, todo lo que es del grupo yo le voy a dar a María Luz para...



MLP: –Y lo que queremos hacer es directamente ya una consultoría de crisis para que vos, para lo que necesites, ya vos tengas cómo responder.

MLP: –Yo te invito, Juanki, en algún momento, quiero que te vayas a ver la oficina y que vos veas ese centro de monitoreo. Para mañana va a estar, a las 09:00 se va la gente de Unicanal, a las 11:00 se va la gente de Vierci, creo que el programa de Álvaro Mora, van a ir a ver el centro de monitoreo, porque una cosa es que yo te cuente, sabés qué espectacular es la tele, cómo se ve, y otra cosa es ir a mirar lo que es el... la oficina y los jóvenes que están trabajando ahí y gente... o sea, nosotros queremos, queremos progresar, ¿verdad?

DA: –¿Ese top 20 que me dijiste de IPS?

OCL: –Estamos dentro de los 20 aportantes de IPS, no de ahora, hace de no sé cuánto tiempo, pero como me retó recién María Luz, nosotros no damos pues para comunicar, entonces se cree que yo soy hijo tipo de seccionalero porque mi viejo era político, esto y lo otro, y yo ni siquiera estoy afiliado a ningún partido

MLP: –Está también la onda de Machado que quedaron en el tiempo y que están haciendo...

OCL: –Ese es el problema. Machado tira su... su... su... su supuesta verdad.

MLP: –Su panfleto...

OCL: –Porque ya no tiene cabida, ya porque ellos no manejan la tecnología.

MLP: –No se actualizó Machado, quedó en el tiempo...

OCL: –Sí...

MLP: Esa es la realidad de Machado.

OCL: –Y hoy en día en el mundo es tecnología más seguridad física, ¿verdad?. Las dos cosas tienen que generar...

MLP: –Ya no podés solamente darles seguridad física, ellos se quedaron en el tiempo...

OCL: –No, el guardia solo ya no, no... es complicado. Después querían poner las cámaras acá, que los guardias tengan esas camaritas y esto y lo otro. O sea, queremos ir hacia adelante, ¿verdad?, y... bueno, en lo que se pueda hacer, nosotros estamos firmes para lo que vos me digas.

Está. Está. Está, nos vamos a organizar y... y está. Quedamos en eso.

DA: –Ya ustedes quedan con línea directa ya. Crucen teléfono...

MLP: –Con línea directa nomás ya quedamos.

OCL: –Si mañana vos te podés ir a la oficina a ver el centro de monitoreo, espectacular.

MLP: –Sí.

DA: –Lo único te voy a pedir, Óscar, es lo siguiente. Nosotros nos conocemos hace 20 años, también con María Luz. Lo que se pacte, se cumple.

OCL: –Así es...

DA: –Así nomás. Lo que se pacte, se cumpla. Porque yo soy una persona que lo único que tengo de valioso es mi palabra. Donde voy, y la gente me conoció ya y golpeo la puerta me abren porque anunció este y va a cumplir. Así que les pido que lo que pacten...

MLP: –Y ahí queda. Entre nosotros y se acabó.



OCL: –Sin problema. Sin problema.

MLP: Entonces vamos a hacer el institucional y vamos a levantarte tu... vamos a hacerte una consultoría.

OCL: –Ya está. Sin drama, hecho.

DA: –Ustedes se encuentran mañana y afinan todo lo que tienen que afinar, le hacemos trabajar...

MLP: Exacto.

DA: Acá, reitero, no me gustaría que a futuro después me digan: puta, me jodió fulano.

OCL: –No, no no, conmigo nunca va a tener ese problema y con ella tampoco

DA: –Porque ya... imaginate ahora dejé mi casa, estaba estudiando la reforma impositiva, para, porque un amigo se fue a golpear la puerta, quiero que salgan bien de este tema, hagan...

OCL: Alguna consulta, Juanki, que tengas.

Juan Carlos Lezcano (JCL): –No, no, no, no, nada. Voy a hablar con María Luz seguramente después. Yo vine también porque estoy con unas cuestiones familiares que tengo que solucionar ahora a las 9, verdad, ahora, entonces quería... pero como ella me dijo que era urgente, quería pasar por acá, ¿verdad? Cualquier cosa voy a hablar con ella ahora, ¿verdad?

OCL: –Ya está. Yo estoy a las órdenes...

MLP: –Esperame vos.

OCL: –Ah, yo te espero. Okey...

MLP: –Esperame vos, porque Juanki se quiere ir a las 9...

JCL: Gracias...

OCL: Mucho gusto.

DA: Mucho gusto, gracias por todo...

JCL: Gracias, senador, gracias...

Tras simular un acuerdo, Lezcano es abordado por Peña, quien le entregó el dinero del intento de soborno.

Las cámaras de seguridad también confirman que la entrega del dinero se hizo en la calle Iturbe, parte posterior del diario ABC Color.