En Paso Yobái se levantan contra "minero" indeseable

Por Guido Pérez, Corresponsal

PASO YOBAI. Unas 20 personas protestaron contra Antonio Colman (alias Correlo) un "minero", quien vino del Departamento de Paraguarí, le sonrió la "diosa fortuna" y amasó una incalculable fortuna.

Antonio Colman (alias Correlo) es acusado de prepotente, de pervertir a menores y amenazar de muerte a quien le cuestiona. Es la queja generalizada, pero nadie se anima a denunciarlo públicamente o ante la justicia.

Pero desde el anonimato dijeron que este personaje infunde terror en la comunidad, y solicitan la presencia de la Fiscalía para investigarle correspondiente. Según las denuncias, desde que apareció en la comunidad siempre tuvo un "comportamiento inadecuado a las buenas costumbres", y amenaza a los que lo cuestionan.

Otro vecino afirmó Colmán cree que con dinero puede hacer "todo lo que quiera", se aprovecha de la gente humilde, compra su conciencia y otras cosas, hace alarde de eso y amenaza de muerte a los pobladores "de bien".

Una mujer manifestó como madre le tiene miedo, por el poder económico que detenta. No obstante, advirtió que si "Correlo" no abandona Paso Yobái, le van a escrachar frente a su casa. Dijo que "el temor es grande", razón por la cual la gente no se anima a expresarse. "Pero hoy rompimos el hielo y la próxima vez estaremos mucho más", expresó.

Por otra parte, la mujer dijo que presentarán una denuncia en su contra, porque está instalando un planta para la extracción de oro, con la supuesta utilización de cianurom, cerca del casco urbano.

Expresó que cuando llueve grande, esa sustancia toxica inundará las casas con cianuro, un químico altamente tóxico, cuyo manejo requiere de tecnología de punta, que el denunciado no posee.

Versión

Tratamos de obtener la versión de Colman, pero sus guardias que normalmente se encuentran frente a su portón fuertemente armados, nos dijeron que le llamáramos por teléfono, y que si autoriza podíamos ingresar.

En una llamada telefónica nos atendió y se defendió diciendo que todo es mentira. "Yo ayudo a la gente humilde y si alguien no está de acuerdo con mis acciones, que recurra donde corresponde: a la justicia, tengo una larga lista de gente que querellaré y dentro de esa estás vos", dijo en alusión al corresponsal en esta localidad.