Cucho siempre se “mostraba humilde”

“Mi error fue enamorarme”, afirmó Azucena Medina Otazú, pareja sentimental de Reinaldo Cabaña, alias Cucho, e hija de una concejal departamental. La mujer dijo que Cucho siempre se presentó como “humilde” empresario y negó que le regaló una camioneta.

“Yo no era mantenida por él. Es más, le puedo decir que era un hombre ‘jopy (tacaño)’. Te puedo decir porque nunca demostró la cantidad de dinero que muestran, ni yo puedo creer la cantidad de dinero que muestran porque nunca se mostró ante mi, él se mostró como un empresario, jamás habló de tráfico en frente mío”, indicó la joven que reconoció una relación sentimental con el ahora preso por narcotráfico.

“Yo me enamoré. Ese fue mi error, nada más que eso. No tengo nada que ver en su trabajo. Sí fue una persona importante en mi vida, pero no sabía en qué andaba. Él se presentó como un empresario, nada más que eso”, dijo con la voz quebrada en conferencia de prensa.

Azucena, que es hermana del ahora detenido Diego Medina Otazú, sindicado como secretario privado de Cucho, e hija de la concejal departamental Mabel Otazú de Medina (PLRA), insistió en la “humildad” que demostraba su enamorado y negó ser mantenida por él, al igual que justificó la lujosa camioneta Audi que se incautó en su poder.

Con lujosa camioneta, pero en Inforconf

La situación económica de Azucena es muy contradictoria. La misma justifica la compra del vehículo -que no está a su nombre sino, a la de una amiga- a través de un negocio de boutique que tiene y préstamos. Sin embargo se compró la camioneta pese a estar en Informconf y que le constaba incluso pagar el alquiler.

"Eso es mentira. Él no me regaló. Incluso ahora estaba solicitando en todos los bancos (Continental, Visión, Solar y Credieste) que yo hacía préstamos. Mi negocio yo tengo hace 5 años, tuve primero en Área 3, luego en Área 4, después acá en Franco porque no podía pagar más mi alquiler y ahora en setiembre va a hacer un año que me mudé acá en Franco en mi casa", expresó.

"Yo también di mi IVA, mis documentos porque yo si tengo eso. Yo tengo factura legal. Le vendo casi a todo Paraguay mis cosas porque yo siempre fui famosa, no es solamente ahora", indicó.

Agregó que la camioneta ni siquiera está a su nombre por unas deudas que mantiene. "No está a mi nombre porque yo estoy en Informconf, porque tenemos una cancha sintética en mi patio y esa cancha está a mi nombre, se dejó de pagar unas cuantas últimas cuotas y yo justo me fui en Informconf y yo demasiado quería (la camioneta) y no quería esperar pagar mi cuenta y le pedía a mi amiga" que saque a su nombre, explicó.