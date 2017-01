Oficialismo ya cuenta con más de 35.000 firmas

El diputado cartista Clemente Barrios afirmó que ya cuentan con más de 35.000 firmas solamente en el departamento de Paraguarí y que estarán entregándolas este viernes para promover el plan de reelección presidencial de Horacio Cartes.

ETIQUETAS

“Acá en el departamento de Paraguarí nomás nosotros vamos a entregar 35.000 firmas”, afirmó Barrios en conversación con ABC Color, y agregó que “para el viernes a la noche vamos a tener esa carpeta firmadas con esa cantidad. No querés ver Alto Paraná, Itapúa, Caaguazú y San Pedro, departamentos de más densidad poblacional”.

El sector oficialista requiere 30.000 firmas para plantear el tema por la vía de la "iniciativa popular". Sobre las cada vez más frecuentes denuncias de coacción a funcionarios públicos para que firmen las planillas pro reelección, dijo que es “normal” aprovechar los ministerios ya que aglomeran mucha gente.

“Es normal eso, donde hay una cantidad de gente que concurre, se aprovecha ese momento, es el famoso caso de cuando la gente va a una concentración y se le pide ya su firma para que sea proponente del partido, y la gente malisiosamente confunde... Firman la planilla de asistencia, pero eso existe nomás luego en política”, afirmó el diputado que fue uno de los promotores de la iniciativa de juntar firmas para modificar de manera ilegal la Constitución Nacional.

“Te van a denunciar si hay coacción pero es parte de una campaña de desprestigio que ya iniciaron en pleno feriado, no hay eso, no existe eso”, ratificó el diputado pese a las crecientes denuncias de pases de planillas en entes públicos. "Un señor de más edad que yo me dijo: esto voy a firma tres y cuatro veces porque el único que construyó después del general Stroessner es Horacio Cartes", indicó el diputado.

Consultado sobre quién garantiza la legalidad de las firmas, expresó que “los apoderados de nuestro partido son los responsables, por eso ellos tienen que ser muy cuidadosos”. No obstante agregó que ellos solo hacen formar a personas inscriptas en el padrón.

Aseguró que el plazo inicialmente marcado era el marte 10 del corriente, sin embargo acordaron adelantar la entrega ante la premura de los plazos.

Consultado sobre qué harían si el pedido es rechazado, ya que el artículo que prohíbe la reelección que pretenden modificar únicamente admite que se realice vía reforma, indicó que tal situación no corresponde y que la Justicia Electoral simplemente debe corroborar las firmas y dar trámite al pedido.

"Cruzamiento aleatorio"

Wildo Almirón, apoderado de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y en cuya responsabilidad recaerá la posterior presentación oficial de las firmas, indicó que hasta ahora no recibieron las planillas llenas pero que una vez que lo hagan realizarán un "cruzamiento aleatorio" a fin de evitar irregularidades que los puedan comprometer.

Cabe recordar que en 2011, los senadores del Frente Guasu, Carlos Filizzola y Sixto Pereira fueron imputados por supuesta falsificación de firmas en un pedido similar presentado ante el Congreso para solicitar la reelección del entonces presidente Fernando Lugo. Esta causa nunca llegó a juicio.

Indicó además que dependerá de la cantidad de firmas que se junten el estimar el plazo de presentación formal para dar trámite al pedido. "Si son 30.000 va a ser más rápido, si son 60.000 tardaremos más porque debemos verificar las firmas", indicó.

Explicó que planean realizar controles al azar y contrastar los datos con el padrón de la Justicia Electoral a fin de detectar posibles irregularidades.