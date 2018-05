Esconden gastos de millonarios proyectos

Por Rossana Escobar M.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Ministerio del Trabajo se llamaron a silencio sobre la ejecución de gastos millonarios por convenios con organismos no gubernamentales, requeridos vía Ley de Acceso a la Información Pública.

El ministro del Trabajo Guillermo Sosa, en su momento el de Agricultura Marcos Medina y ahora Luis Gneiting incumplen la Ley de Acceso a la Información Pública. Esconden detalles de millonarios gastos ejecutados con fondos públicos en varios convenios con organismos no gubernamentales que ABC le solicitó el 2 de abril último.

Mediante solicitudes que llevan los números 11.551 y 11.557 solicitamos copias de estos convenios, el presupuesto ejecutado en estos programas que en teoría apuntan a fomentar el desarrollo de la agricultura, la ganadería, como el capital humano, pero no tuvimos respuesta.

Marcelo Maidana, director de Transparencia del Ministerio del Trabajo y Santiago Brizuela, director jurídico del MAG, encargados de canalizar los pedidos de informes, se escudaron en que “no hay retorno” de las diferentes dependencias responsables de los proyectos. Ambos funcionarios enviaron una lista de algunos proyectos, pero no las copias de los mismos ni la ejecución de gastos.

En el caso del MAG, maneja proyectos por arriba de los US$ 200 millones, pero remitieron una escueta lista de convenios firmados con algunos organismos. Brizuela no supo qué responder cuando le consultamos si lo proveído corresponde la totalidad de los programas o no.

Por su parte, el director de Transparencia del Ministerio del Trabajo, informó sobre convenio la Fundación Kolping Paraguay por G. 1.200 millones, otro con RoboGroup T.E.K LTD por USD 1.026.100, con la Central Nacional de Trabajadores por G. 389 millones y con la Fundación Sarakí por G. 982 millones.

Guillermo Sosa, quien en las últimas horas estuvo brindando su teoría acerca del uso de piercings como enfermedad mental, no aclara en qué y cómo se gasta la plata en estos proyectos “pro trabajo” que le fueron requeridos hace casi dos meses.

Maidana había dicho que “se dará cumplimiento a los requerimientos solicitados dentro del plazo establecido por Ley”. Sin embargo ya vencieron los plazos y la administración de Sosa se desentiende del caso.