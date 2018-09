Escrachan al Intendente de Limpio

Concejales de la Junta Municipal de Limpio escrachan al intendente de la ciudad, Carlos Palacios frente a su domicilio en la noche de este viernes. Le reclaman el pago de sus salarios y dietas, que no cobran desde hace 9 meses.

Esta falta de pago también se extiende a los funcionarios municipales que no están percibiendo sus haberes en forma regular.

Unos 7 ediles no cobran desde hace 8 meses, mientras que algunos funcionarios no reciben su sueldo desde hace dos meses. Los ediles Gustavo Ramírez (Partido Independiente), Mabel Gómez (ANR), presidenta de la Junta Municipal y los liberales Octavio Shat, Juan Gómez, Luis Vidallet, Narciso Lugo y Víctor Gómez, reclaman sus haberes de G. 18.500.000 desde el martes pasado, colocados bajo un toldo instalado frente a la Municipalidad de Limpio. Permanecen en el lugar de 08:00 a 13:00, todos los días. Ramírez dijo que desde febrero no perciben la dieta mencionada “por un capricho” del jefe comunal Carlos Palacios (ANR).

El titular del departamento de Hacienda del Municipio, Emilio Jara, reconoció la deuda y señaló que “buscan la forma de cumplir con ellos”.

“Hicimos un plan de pago que consiste en el depósito de un mes de salario cada 22 días, pero no aceptaron. Nosotros vamos a cumplir y preparar los cheques en las fechas establecidas, caso contrario, si no retiran, vamos a depositar en una cuenta para el efecto”, explicó el funcionario de Hacienda.

Jara añadió que el pago culminaría entre febrero y marzo. “Aún quedan temporadas altas que es diciembre y por qué no, podemos cancelar en diciembre. Estamos en una temporada baja y con suerte recaudamos G. 28.000.000 por día. Vivimos de los fondos genuinos y existen otras prioridades como gastos administrativos que deben cubrirse diariamente por el bien de la comunidad limpeña”, justificó Emilio Jara.

También, expresó que aproximadamente 300 funcionarios no perciben el salario desde hace dos meses y que “hasta llegar a la meta, retiran anticipos”. Agregó que sí existen cuestiones políticas entre el intendente Carlos Palacios y los concejales afectados.

El funcionario Emilio Jara dijo que los ediles colorados Danilo Vallejos, Bernardino Ruiz, Luis Arrúa, Daniel Vázquez y Silicio González, sí están cabrando pero “por parte”, la dieta correspondiente.

La concejala Mabel Gómez (ANR) expresó a ABC Color que llevan una semana de escrache diario y que a partir de mañana se intensificarán las medidas de fuerza.

“El intendente se niega a hablar con nosotros. Nos dicen que nuestra productividad no es buena por eso no cobramos. Eso no corresponde, la ley orgánica no habla de productividad”, criticó la concejala colorada.

Añadió que incluso como ediles podrían “aguantar”, la falta de pago, pero la situación ya se extiende a funcionarios, y a niños de la comunidad que no tienen aulas donde estudiar por la mala administración de fondos del Fonacide. “Hay 4000 millones en obras que no fueron terminadas. La caja de jubilaciones se debe 700 millones. Es una cantidad enorme de irregularidades”, señaló la edil, que finalizó diciendo que no aceptan el plan de pagos propuesto por la Municipalidad, porque “es una mentira”.