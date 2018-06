Devotos esperan ansiosos

Cientos de fieles están apostados en las adyacencias del estadio del club Cerro Porteño, en el barrio Obrero de Asunción, para celebrar la ceremonia de beatificación de Chiquitunga, que se inicia a las 14:00.

“Venimos de General Aquino, de San Pedro, y estamos viniendo con mucha emoción. Salimos a las 12 de la noche y llegamos acá a las 4 y ya nos situamos en este lugar. Estamos muy emocionados, muy expectantes de lo que va a hacer este evento. Vinimos entre 50 jóvenes de la pastoral de la juventud de General Aquino, María Auxiliadora, de San Pedro Apóstol”, dijo a ABC TV Daisy Álvarez, una de las fieles que ya aguardan la apertura de los portones del estadio General Pablo Rojas, la “Olla Azulgrana”.

Los devotos católicos llegaron desde varios puntos del país, informó Romina Cáceres, periodista de ABC Color.

“Estamos desde ayer, a las 5 de la tarde, apostados desde entonces. Estamos atentos a este camino a la beatificación, que ya no queda nada más que horas para vivir esta inmensa gracia de la vida de María Felicia de Jesús Sacramentado que hoy nos deja este legado a todos los paraguayos y al mundo entero. El apostolado en el amor, en esa bendición que también ella recibió de nuestro señor Jesucristo llevando el Evangelio como Dios lo quiere”, expresó por su parte Carmen Gamarra de Villarrica, quien llegó desde Guairá.

El testimonio de milagro de Delia de Torales fue uno de los más fuertes de entre los fieles.

“Vengo desde desde Guarambaré, estoy desde bastante temprano. Soy bastante devota de Chiquitunga, hace ya 20 años. Vengo con una misión especial: yo había adoptado un niño y a los 13 años él se me había enfermado y estaba con un cuadro de Guillain Barré y estaba en el (Materno Infantil) Acosta Ñu por casi tres meses y los médicos le diagnosticaron ese virus que es difícil de curar. Y conseguí un medicamento que es costoso, la fundación Santa Librada me había ayudado. Me donó don A.J. Vierci 21 frascos de 5 millones cada uno, lo que yo no podía comprar. Estuve dos meses, los médicos le practicaron la traqueotomía. Pero yo nunca estuve desesperada porque en la cabecera de mi hijo estaba la próxima santa paraguaya que hoy, a Dios gracias, se está beatificando. Y los médicos me habían dicho que me prepare con la silla de ruedas, pero Chiquitunga dijo que no, Chiqutunga dijo otra cosa. Había salido después de dos meses y el niño caminó seis meses después de salir del hospital”, relató.

Los portones del estadio del club Cerro Porteño se abrirán a las 13:00 de este sábado. El programa oficial se inicia a las 14:00 y se extenderá, en principio, hasta las 18:00.

Lea más: Iglesia Católica beatifica hoy a una venerable paraguaya