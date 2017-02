Esperan ubicar a niños abandonados

Autoridades de niñez y adolescencia esperan conformar el paradero a los hermanos de la niña de 10 años explotada sexualmente por la madre. Los menores estarían con la abuela.

Los menores que habrían sido abandonados por la madre en Itauguá se encuentran con paradero desconocido, aunque las autoridades de la SNNA habrían localizado a la tía materna, y a través de ella a la abuela de los pequeños, quién afirmó que los tres están con ella, de igual manera no quiso dar su dirección para confirmar que los menores están bien.

Leticia González, Coordinadora del Centro de Referencia de Casos de la Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia (SNNA), confirmó a ABC Cardinal que tuvieron contacto con la abuela pero esta no quiere dar datos de su dirección ya que se encuentra reticente por temor a ser imputada, algo que no es atribución de la SNNA.

Sin embargo, esperan que para finales de la tarde o a más tardar mañana a primera hora se pueda confirmar el paradero de los niños, ya que las autoridades deben confirmar en qué situación se encuentran.

Las autoridades encargadas de velar por derechos de la niñez y adolescencia esperan ubicar entre el final del día o a primeras horas de la mañana a los tres niños abandonados por su madre.

La mujer que actualmente está imputada por explotación sexual de menores, cuenta con varios hijos. “La niña de 10 (explotada sexualmente) que está protegida, un niño de 3 años que está con el padre, tres niños con paradero desconocido y uno de 18 que vive con la abuela”, indicó González.

Una vez que logren ubicar a los niños, junto con la Defensoría de la Niñez deberán estudiar si las condiciones en que viven son ideales. Debemos de estudiar si no viven en una situación de pobreza, si reciben la contención necesaria y si la abuela no está involucrada, ya que en el caso de que haya una situación de intento de encubrimiento a la madre, no se puede permitir que los niños queden con ese familiar, explicó.

La intención por lo general es tratar de no quitar a los niños del seno familiar, dejándolos con algún familiar, pero siempre que éstos garanticen que pueden cumplir con los derechos básicos de estos niños y la contención requerida por el tipo de trauma que pudieran haber atravesado.

La situación económica desfavorable incluso puede ser considerada si es que la abuela por ejemplo muestras garantías de contención en los demás aspectos. “En este tipo de casos se busca una manera en la que el Estado pueda colaborar en el aspecto económico”, detalló la funcionaria del SNNA.