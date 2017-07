Parxin no descarta demanda

Socios del consorcio Parxin, adjudicado para explotar el estacionamiento tarifado, indican que no descartan una demanda a la Municipalidad de Asunción, al Estado y hasta el Ejecutivo, si no se cumple con la implementación del proyecto.

David Silbenberg, el director ejecutivo de Parx, empresa socia del consorcio Parxin, destacó que ya se han hecho grandes inversiones en este proyecto y 450 personas aguardan para ser contratadas. “Perdemos dinero día a día y no podemos empezar el proyecto”, lamentó.

Silbenberg también aseguró que no descartan abrir una demanda en contra de la Municipalidad de Asunción y contra el mismo Ejecutivo, puesto que los invitan para invertir al país y no se cumplen los procesos, según informó la periodista de ABC Gabriela González Escalada. “Fue una licitacion internacional, hay determinados procedimientos locales que no coinciden con las políticas generales del país, de transparencia e invitación a inversiones extranjeras”, puntualizó.

Por su parte, María Angélica Insaurralde, gerente general de Parxin, indicó que la empresa Parxin se encuentra amenazada en sus derechos por no poder ejecutar el contrato. “A través de la Embajada Israelí (puesto que pertenece a dicho país) pidió hacer una reunión para manifestar la preocupación que tiene la empresa ante la inseguridad jurídica que está viviendo”, detalló. Asimismo, indicó que el embajador acompañó todo el proceso durante un año, conforme al reporte de la periodista de ABC Lía M. Barrios.