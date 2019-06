Alumnas del Cristo Rey denuncian a compañeros por tomarles fotos íntimas

Agazapados debajo de una escalera, los varones esperaban el paso de sus compañeras, uniformadas con pollera, para tomarles fotos íntimas no consentidas, que después subían a Internet. Ahora, las alumnas los denuncian, así como a quienes las compartían.

Desde ayer, las alumnas de Educación Media del colegio católico Cristo Rey se movilizan en contra de lo que consideran abusos cometidos por sus compañeros. Denunciaron que los varones se ocultaban bajo las escaleras y les tomaban fotografías por debajo de sus polleras y luego subían las imágenes a un drive en internet. Allí se aloja un extenso registro gráfico, que era compartido masivamente entre los alumnos.

“Nos quitaron tantas fotos que terminaron quitándonos el miedo”, dice uno de los carteles colocados por las alumnas en las paredes de la institución católica. Además de protestar con afiches, las chicas hicieron una denuncia pública en la formación matinal de estudiantes, realizaron una sentata y se movilizaron con el objetivo de reclamar la violación de su intimidad y el abuso de sus compañeros.

“Tu derecho y tu integridad como persona es lo importante acá y ninguno respetó. Tanto el que quitó como el que guardó, que vio y no hizo nada. Todos son culpables”, reclamó una de las voceras durante el acto que realizaron en el polideportivo del Colegio ayer.

Cuando escucho discursos así lo que da gusto decir que soy exa del colegio Cristo Rey Fuerza chicas super orgullosa de ustedes! El colegio siempre nos enseña que no hay que quedarse callados ante las injusticias y eso es lo que están haciendo 🤭🤩 Genias pic.twitter.com/mmq2oCQfjV — Achi Cáceres ♔ (@achicaceres) 4 de junio de 2019

La estudiante aseguró que durante varias promociones esta práctica se ha llevado a cabo con impunidad, pese a las reiteradas denuncias realizadas ante la institución educativa.

Lamentó que se vean obligadas a compartir actividades académicas y extracurriculares con compañeros que no las respetan, mientras los directivos del colegio expulsan a estudiantes solo por tener bajas notas. “A la fuerza nos integran con todos y miren con quiénes nos están integrando”, criticó.

Finalmente, aseguró que las charlas y reuniones o pedidos de disculpas ya no funcionan, puesto que los estudiantes siguen cometiendo los mismos actos. “No queremos que estas personas sigan en el colegio (...) Me enseñaron que este colegio es una familia, un hogar... pero yo no creo que ninguna compañera se sienta cómoda con esta clase de compañeros en las aulas”, lamentó la dirigente de la movilización.

“Estamos cansadas de que no nos podamos vestir como queramos. En el colegio siempre nos privamos muchas cosas. En nuestra promoción pasó. Llegó a un punto en que tenemos miedo hasta de nuestros compañeros”, manifestó otra de las alumnas, representante de la promoción 2021, durante la movilización de ayer.

La denuncia de las estudiantes se hizo viral en redes sociales y generó una oleada de manifestaciones de apoyo. Y también de reclamos de una respuesta firme de parte de las autoridades del colegio, que hasta esta hora no han respondido.

Algunos varones acompañaron a las denunciantes en la movilización y aceptaron que eran testigos de lo que pasaba, pues siempre veían cómo se tomaban las fotos a escondidas. Estos pidieron disculpas por su silencio cómplice y repudiaron la actitud de sus compañeros, que no admiten su participación en la cadena que incluye la toma de fotografías y el acceso al drive en el cual se suben las fotos de las alumnas, cual trofeo.

ABC Color llamó a los directivos del colegio Cristo Rey - a quienes las alumnas acusan de tener una actitud permisiva y no reaccionar con fuerza antes las denuncias-. La respuesta de la Secretaría General fue que estaban en una "reunión del Consejo". Según se informó, en el transcurso del día lanzarían un comunicado oficial.