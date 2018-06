Estudiarán eventual proceso a jueza por dilación en adopción

Cristian Kriskovich, titular del JEM, afirmó que tratarán el caso de la jueza María Rosa González, que permitió una dilación de 11 años en un proceso de adopción. Será el pleno del jurado el que decida si la enjuiciarán o no.

ETIQUETAS

“Normalmente, tenemos conocimiento de este tipo de situaciones cuando saltan a la luz a través de los medios de prensa y, como siempre lo hacemos, se transmite la información a los demás miembros del jurado y el pleno aprueba pedir o no la información sumaria”, afirmó este martes Cristian Kriskovich, presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, en conversación con ABC Color.

Lea más: Auditoría a dilatado proceso

El titular del JEM adelantó que tomarán esta acción de oficio a raíz de la publicación periodística que expone que una niña de 12 años no puede ser adoptada por su familia, que la cuida hace 11, por una serie de desidias jurídicas.

“La información sumaria implica pedir una copia íntegra del expediente y qué pasó en todo el transcurso de este tiempo para saber si esa dilación corresponde a problemas entre las partes o efectivamente a los agentes judiciales, sea defensor de la niñez o juez de la niñez, en este caso”, precisó Kriskovich, quien cuestionó la excesiva dilación del caso.

Lea más: Once años de litigio para adoptar a niña

“Limitar esos incidentes y regular los oficios dependen del oficio del juez. El juez está facultado, a diferencia de un proceso civil —donde hay intereses patrimoniales— para velar por el debido proceso a favor del niño. En este caso, realmente, es lamentable que se haya dejado de lado esto”, expresó.

Sin embargo, para Kriskovich, no es el único caso de adopción con excesiva demora dentro del sistema judicial. “Son muchos los casos de adopción que tienen este trámite. Si la Corte comienza a analizar los casos de adopción, vamos a ver que muchos son los que duran años en detrimento de los derechos del niño de tener un papá y una mamá. Debería la Corte hacer un análisis, que hace mucho tiempo no lo está haciendo, de los casos de adopción y veamos cómo lo están llevando. Veamos que no hay una reforma en la ley de adopción (...) No es la primera vez en mi vida profesional que escucho un caso como este, quizá no de 11 años, pero sí bebés que crecieron en una casa de acogida o un refugio de acogida”, concluyó.