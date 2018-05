Eventual reemplazo, voto no asegurado para Cartes

Ante la falta de votos para aceptar la renuncia de Horacio Cartes, se especula con la posibilidad de que el senador Luis Castiglioni renuncie a su cargo para no asumir su postura. Su eventual reemplazante es un voto no asegurado para cartistas.

Jorge Adalberto Dos Santos, exintendente de Caaguazú y senador suplente, no apunta a ser un voto alineado a las intenciones del presidente Horacio Cartes, quien pretende renunciar para asumir posteriormente de manera irregular como senador activo, pese a ser un antiguo referente colorado en dicho departamento

Dos Santos no quiso adelantar su postura ni dar un "no" rotundo, pero dio a entender que no estaría a favor de la renuncia de Cartes. “No quiero comprometer mi palabra, pero quienes me conocen y miran mi historia de vida saben cuál es mi posición si es que se diera esta posibilidad histórica”, afirmó Dos Santos.

“Quédese tranquila, preocúpese por los otros”, remarcó, a la vez de recordar que incluso en las últimas elecciones no tuvo recelo en acompañar a alguien que no era de su partido: el liberal Alejo Ríos.

“Soy integrante de la Multisectorial Ciudadana de Caaguazú, fundador del movimiento Caaguazú Este, y los caaguaceños hemos dado una lección a todo el país sacándonos de lado nuestras preferencias electorales o cromáticas que nos dividen y, después de casi 30 años, muchos golpes y mucho tiempo de haber sido patio trasero de la capital departamental, hoy le urgimos a un compueblano que no es de mi partido pero sí es un amigo, pero confirmamos que la historia va a ser diferente”, dijo.

Finalmente, se definió como campesino y aseguró que justamente por esa condición tienen una actitud de dignidad que no tiene precio.