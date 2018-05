Acusan a diputado electo por amenaza de muerte

QUYQUYHÓ. El excandidato a intendente por Honor Colorado, Marcial Valdez, denunció que anoche, cerca de las 23:00, fue amenazado de muerte supuestamente por un guardia de seguridad del diputado electo Esteban Samaniego y el hijo de un edil local.

De acuerdo a la denuncia presentada en la comisaría local, el excandidato intendente por el Movimiento Honor Colorado (HC) manifestó que llegó a un autoservice de la colonia Fulgencio Yegros para comprar agua, y en el interior del local se encontró con Benicio, alias Lapi, guardia de seguridad del exintendente municipal y hoy diputado electo Esteban Martín Samaniego (Colorado Añetete), y a Fabián Valdez, hijo del concejal municipal de esta ciudad Vicente Valdez.

Relató que antes de salir del local comercial que funciona en una vivienda, al alcanzar el portón, se les acercó el guardia de seguridad y el hijo del concejal Valdez, quienes les amenazaron supuestamente de muerte.

El político manifestó que sospecha que la amenaza es por la denuncia a través de su página de Facebook que realiza permanentemente contra Samaniego por malversación de fondos y por la mala elección que hizo el pueblo de llevarlo como diputado a quien desangró la Municipalidad local.

“Samaniego había venido sin nada, y ahora es todo un potentado, y la Contraloría General de la República (CGR) ni del Ministerio Público le investigan”, manifestó el denunciante.

Agregó que, en principio, no tomó en serio, porque no pasaba de advertencia a través de audio o mensaje de texto, pero esta vez se animaron a acercarse, y tal vez podrían haberle agredido o incluso llegado a más si no intervenía un amigo que estaba con él.

Alegó que se ocupará por su seguridad y solicitará al Ministerio Público protección policial las veces que viene a su granja, en la colonia Fulgencio Yegros.