Mariam Torres, candidata a gobernadora de Central en las últimas internas de la ANR, restó importancia al audio en que se la oye “pecheando” un cargo en alguna binacional o la telefónica Vox. Consideró que “están buscando la quinta pata al gallo”.

"Como periodista no creo que no sepas qué significa servicio comunitario. Creo que más bien estás buscándole la quinta pata al gallo por un audio que incluso aclara muy bien qué es lo que yo quiero y qué es lo que se me dijo", dijo Torres, quien reconoció que el audio difundido en que se la escucha "pecheando" cargos le corresponde a ella.

“Le acabo de hablar a Julio y le dije que quería la presidencia de Vox y me dijo: ‘Eso va a ser muy difícil; te soy muy sincero. Yo te puedo dar asesoría donde quieras’. No quiero asesoría de cualquier lugar, solo de la binacional; si no, no, porque yo necesito mantener mi electorado, o si no cómo vamos a hacer para el 2020”, se escucha plantear a la mujer que se presentó como candidata a gobernadora del departamento Central en las últimas internas coloradas por el movimiento Colorado Renovador, liderado por el excartista y exsenador Carlos Núñez y que en 2020 pretende ser intendenta de Lambaré.

La mujer habría enviado un mensaje de voz a otra persona a quien le ofrece un “buen cargo” en el caso de llegar a presidir la compañía telefónica estatal Vox, pero le tiene que armar el proyecto, dejando entrever que no tiene la capacidad propia para dirigir el lugar que pretende.

“Le dije (al tal Julio): 'Si vos me das el OK, yo te presento todo el proyecto que tengo para Vox, pero me vas a tener que mandar a Vox'”, a lo que -según menciona la misma mujer- este le respondió: “Bueno, traeme el proyecto la próxima semana”. Le insiste a su interlocutor que “depende de ese proyecto para yo esté como presidenta de Vox, y si yo estoy ahí como presidenta, obviamente, vas a tener un buen cargo porque vos me diste la idea, obvio”.

Consultada si no le parecía incorrecto plantear el uso prebendario de las instituciones y los cargos públicos, afirmó: "Necesito por lo menos una entrada más para seguir ayudándole a la gente, porque yo quiero continuar. En el 2020, algo que es de público conocimiento, estoy apuntando para Lambaré para la intendencia".

La misma fue insistida varias veces acerca de qué consideraba ella un "servicio comunitario", ya que aparentemente no solo es capaz de confundir un refrán tan popular como el de buscarle 'la quinta pata al gato', sino también tiene trastocados los conceptos de lo que es prebendarismo y lo que es servir a la comunidad.

"Señora, por favor, no me podés estar haciendo ese tipo de preguntas estúpidas, no puede ser. Capaz que la gente nunca te pidió ayuda a vos, pero la gente todo el día está pidiendo cosas; por lo menos para alimentos no perecederos, medicamentos, son pedidos de todo el día, al menos alguna que otra ropa, por lo menos para su luz, que vos no podés estar dándole dinero, tenés que pedirle su factura, en todo caso, e ir a pagar vos", comentó.

Insistentemente, trató de defender como normal que un político solicite cargos públicos para luego buscar dar dádivas a los electores. "¿Por qué te parece que por más que algunos sean bastante escrachados tienen cierta cantidad de gente que salen a favor de ellos? Porque en algún momento estuvieron ayudándoles", refirió.