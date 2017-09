Exigen G. 500.000 para trasladar a paciente

Por Cándido Figueredo Ruíz, corresponsal

PEDRO JUAN CABALLERO. Desde el pasado domingo, un paciente está internado en el hospital regional aguardando a ser trasladado hasta Asunción para tratarse de una herida. Los galenos le exigen unos G. 500.000 para el combustible de la ambulancia.

El problema es que, según la madre del paciente, no poseen los G. 500.000 que piden en el hospital regional para ser trasladado hasta la capital del país.

Asunción Ramos, madre del paciente Teófilo Chamorro Ramos, de 48 años, señaló que los médicos le habían dicho que por la gravedad de las heridas cortantes que tiene en la frente, debería ser trasladado hasta Asunción.

Al iniciarse los preparativos les exigieron abonar G. 500.000 para el combustible de la ambulancia, allí la madre del paciente les señaló que no poseían esa suma, por lo que se canceló los preparativos para el traslado.

Cuando se indagó porque no era trasladado, los responsables del traslado señalaron que no había un lugar en ningún nosocomio de la capital, por lo que no podían trasladarlo.

Sin embargo, en la víspera un supuesto motochorro, que había robado una motocicleta, fue perseguido por una persona que presenció el robo y lo atropelló con su vehículo. El presunto delincuente fue llevado hasta el hospital regional para su atención y rápidamente fue transportado por la ambulancia, ya que los familiares habrían abonado lo que requerían los responsables del traslado de pacientes del servicio de ambulancia del hospital regional.

Casos como estos es constantemente denunciado por personas de escasos recursos, cuyos familiares requieren del servicio de ambulancia para el traslado de pacientes a la capital del país.

Todos los que requieren el servicio de transporte con ambulancia necesariamente deben abonar entre G. 500.000 a un millón de guaraníes para ser trasladado.

Teófilo Chamorro Ramos, quien recibió una enorme herida con arma blanca en la frente, sigue en el hospital regional y su situación se vuelve cada vez más grave. Su madre, desesperada, pide la colaboración de la gente a fin de juntar los G. 500.000 para poder ser transportado hasta la capital del país.