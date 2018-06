Contra juramento de HC: exigen respetar la CN

Manifestantes que están en contra del juramento del presidente Horacio Cartes como senador activo exigieron este sábado que las autoridades nacionales respeten y hagan respetar la Constitución Nacional (CN) y las leyes.

ETIQUETAS

Al respecto, Ika Peralta, colorada de la ciudad de Villarrica, afirmó: “Estamos aquí en defensa de la Constitución Nacional, indignados por tantas violaciones que se han cometido durante todo este periodo de Gobierno. De ahí es que ha surgido esta movilización ciudadana voluntaria”.

Añadió que la ley ha sido hecha para ser cumplida, primeramente por las autoridades de los poderes del Estado, especialmente el presidente de la República, quien ha jurado cumplirla y hacerla cumplir, “y que si así no lo hicieren, que Dios y el pueblo se lo demanden”.

Requerido si Cartes no debe jurar, respondió: “Eso lo decidirán los parlamentarios comprometidos, que también han jurado respetar y hacer respetar la Constitución, y que deben votar a conciencia, porque también el pueblo se los demandará”.

Lea más: Marchan hoy contra el juramento de Cartes

Añadió que están en las calles de Asunción para demostrar al pueblo que los paraguayos ya no se callan. “Vamos a hacer pegatinas en autos de propietarios que voluntariamente lo acepten y una manifestación de concienciación y de repudio contra la violación de la Constitución Nacional”, aseveró.

Por su parte, Victoria Guggiari, adherente del Partido Encuentro Nacional (PEN), afirmó que Horacio Cartes “ya nos perjudicó mucho y por eso vengo a apoyar a los organizadores de esta pegatina”.

Acotó que el actual presidente de la República no debe jurar “de ninguna manera” y adelantó que van a hacer “todo lo posible” para que eso no pase. “Lo imposible es de Dios, y Dios ya no está con él (Cartes) ni con los corruptos, sino con los que van a defender nuestro país”, subrayó.

También se expersaron en el mismo sentido Eugenia Pedrozo, miembro del gremio de jubilados, y los ciudadanos Marciano Suarez y Flavio Zorrilla, todos afiliados del Partido Colorado.