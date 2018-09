Extanjeros, nuevamente blanco de policías coimeros

Un argentino contó en sus redes sociales la odisea que vivió al ser “apretado” por policías paraguayos cuando transitaba por la ruta que une Asunción Ciudad del Este. Le exigieron 450 reales, por no tener tarjeta de vacunación contra la fiebre amarilla.

El motociclista, identificado como Édgar Gill, dejó en evidencia a la Policía paraguaya en un relato que hizo para sus amigos a través de sus redes sociales.

En el texto cuenta que se encontraba regresando de San Pedro de Atacama en un viaje, pero cuando le tocó ingresar a territorio paraguayo, vivió una experiencia que él mismo calificó como “triste, repugnante y preocupante”.

Según el denunciante, él y sus amigos fueron “literalmente robados”, por la Policía de nuestro país, que los detuvo en un puesto de control a 150 kilómetros de Asunción y los comenzó a amenazar por no tener la tarjeta de vacunación contra la fiebre amarilla. El ciudadano lamenta que hayan puesto lo que para él es una excusa, porque, según criticó, los policías “tenían la evidente intención de recoger dinero”, y dijo esta seguro de que la hubieran buscado cualquier otra razón para pedirles una coima, refirió el denunciante.

Luego de varios minutos de condenar y amenazar a los extranjeros por no tener la tarjeta de vacunación, les exigieron la suma de 150 reales cada uno (eran tres) por lo que el “arreglo”, para poder seguir circulando les salió 450 reales.

Pero este dinero fue exigido, según cuenta Edgar Gill, luego fe que los uniformados los hayan encerrado en una habitación y hayan revisado sus pertenencias, lo que les permitió comprobar que tenían algo de dinero para “negociar”.

Para el extranjero, la sensación que calificó como “horrible”, vino recién después de este apriete, pues aún le faltaban 150 kilómetros para llegar a la ciudad froteriza de Ciudad del Este, y temía ser detenido por otros policías que le exijan más dinero con nuevos argumentos.

“Yo solo quería salir de ese país”, dijo el extranjero quien lamentó el triste episodio y sugirió a sus amigos “evitar este pasaje por Paraguay, pues las motos grandes y las placas extranjeras son los blancos preferidos de estos falsos protectores de la ley”.

Tras poner en evidencia a la Policía de nuestro país con el episodio, el hombre decidió hacer una aclaratoria para el pueblo paraguayo, explicando que con su relato no quiso ofender a nuestro territorio.

“Estimados amigos paraguayos, me gustaría aclararles que no tengo absolutamente nada contra el pueblo paraguayo ya que de hecho tengo amigos ahí Inclusive ya conocía la región y fui yo mismo que insistí en cruzar el país entero, porque realmente me gusta”, dijo el argentino, al tiempo de añadir: “Mi bronca es contra la Policía corrupta que desgraciadamente no solo existe en Paraguay. En Argentina, Brasil y Bolivia es lo mismo a pesar de que parece que los están combatiendo”, afirmó.

Finalizó enfatizando que espera “que los gobiernos tomen parte de esto que les sucede a muchos turistas”.