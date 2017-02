Heisele, sorprendido por imputación

Heisele, expresidente de la ANDE, dijo que la imputación por presunto desfalco a la entidad le tomó por sorpresa. Detalló que el proceso se inició en 2013 y que pensó que ya había terminado. Negó cualquier irregularidad sobre el caso.

Carlos Heisele Sosa fue imputado ayer por la tarde por los fiscales José Dos Santos y Martín Cabrera por lesión de confianza y el presunto perjuicio de más de G. 9.000 millones con indemnizaciones irregulares a 17 propietarios de inmuebles de la franja de dominio de la línea de 500 kV, que une Itaipú y Presidente Hayes.

“A mí me tomó de sorpresa, nunca fui llamado a declarar ni fui consultado (...) Me tomó de sorpresa, pensé que estaba acabado. No sé cuáles son los mecanismos. Tengo que ver con los abogados”, indicó Heisele en conversación con radio ABC Cardinal este viernes. “Se hizo un trabajo grande, transparente”, insistió este viernes. El expresidente de ANDE agregó que se presentaron todos los documentos correspondientes al pago de estas indemnizaciones.

La imputación de los agentes de Delitos Económicos también alcanza a Jacinto Bernal, entonces asesor de presidencia de la ANDE. Además, fueron incluidos en el proceso la asesora jurídica de la ANDE, Mónica Rodríguez, René Aranda y Ángel Javier Galeano, abogados de beneficiarios con la indemnización.

Los fiscales casi no pudieron presentar la imputación porque la jueza Lici Sánchez se negaba a recibirla debido a que los implicados no tuvieron oportunidad aún de defenderse en audiencia de indagatoria. Finalmente, y bajo la promesa de que serán citados en breve, la magistrada aceptó el escrito fiscal.