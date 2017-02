Falla rescate de secuestrado

Policías del Amambay no lograron rescatar al hijo de un veterinario de Pedro Juan Caballero, que fue secuestrado junto con un peón en la mañana de este miércoles. Los captores se internaron en un monte cercano a la propiedad con ambos rehenes.

Según el memorándum policial, cuatro encapuchados ingresaron a la propiedad de un productor de nombre Héctor Núñez en la colonia Lorito Picada, distante a unos 25 kilómetros del casco urbano de Pedro Juan Caballero. Los sospechosos exigieron US$ 200.000 para no ser secuestrado.

El propietario dijo no contar con dicha suma y los delincuentes pidieron US$ 100.000, sin embargo ante la imposibilidad de acceder a ese dinero, nuevamente bajan la prentensión económica a US$ 60.0000, El productor rural dijo que era un monto alcanzable, pero debía trasladarse hasta la ciudad para juntar el dinero hasta esta ciudad a fin de juntar el dinero.

Es así que los delincuentes deciden llevarse al hijo del propietario identificado como Héctor Alexander Núñez, junto con un peón como una "suerte de garantía".

Ya en horas de la noche en un operativo policial, se intentó rescatar a ambos, pero el objetivo no se logró, es así que los delincuentes armados se internaron en un monte cercano a la propiedad de Héctor Núñez, todos ellos portan armas de grueso calibre.

