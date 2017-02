Familia cercana al poder

La familia Da Costa Amaral ha sido siempre conocida en Salto del Guairá por su cercanía con políticos influyentes y su capacidad para ubicarse bien con el poder. Uno de sus hijos, Bruno, es el único procesado por el caso de los billetes venezolanos.

Sí hay algo por lo que se conoce a la familia Da Costa Amaral en la zona del departamento de Canindeyú es por la constante cercanía con el poder y la capacidad que tienen sus miembros para mantenerse cerca de políticos influyentes no solo en su región, sino incluso a nivel nacional.

La más digna representante de esa capacidad familiar es Mirian Amaral, una de las cabezas del clan y actual concejal municipal de la capital del decimocuarto departamento. De hecho, la matriarca de los Da Costa Amaral fue siempre la encargada de la participación política, mientras su marido, Leandro Da Costa, se dedicaba a los negocios familiares.

Hasta hace poco más de un año, Mirian era leal defensora del movimiento oficialista Honor Colorado en esta zona del país.

Esa cercanía había llegado ya incluso antes de las elecciones generales de 2013 y se mantuvo inquebrantable hasta que se dio el quiebre entre oficialistas y disidentes a nivel nacional. En las últimas elecciones internas, Mirian decidió apoyar al candidato a intendente del movimiento Colorado Añeteté, liderado por el senado Mario Abdo Benítez (hijo).

Además de su escaño en el Legislativo comunal, Mirian llegó a ser funcionaria de la Dirección Nacional de Aduanas hasta diciembre de 2015 cuando fue electa concejala. El cargo en Aduanas no deja de ser llamativo si se tiene en cuenta que el negocio familiar es la importación y venta de armas; y en el que se mantuvo hasta hace un año.

A diferencia de su esposa, el padre de la familia, Leandro Da Costa, siempre mantuvo un perfil un poco más bajo en lo que a política se refiere. Este hombre fue el fundador de casa “Rossi”, comercio de Salto del Guairá dedicada a la venta de armas. Sin embargo, por motivos de edad, el negocio fue quedando en mano de sus hijos Bruno, Andrés y Erilo.

Precisamente, Bruno Da Costa Amaral es el protagonista central de una particular trama que se teje desde hace varios días en Salto del Guairá. En su propiedad fueron halladas unas 30 toneladas de billetes venezolanos de dudoso origen. Hasta ahora, es el único imputado en este llamativo caso.

Bruno mantuvo siempre un perfil bajo, por lo que difícilmente se puedan encontrar fotos de él. Esa es la diferencia más grande que mantiene con su hermano Andrés, más conocido como “Andy”, al que no solo le gustan las armas y la cercanía con el poder, sino que no hace el más mínimo intento por ocultar esos gustos.

Fotografías recientemente divulgadas lo conectan de cerca con influyentes figuras de la política, como el expresidente liberal Federico Franco, el líder de la oposición colorada, Marito Abdo Benítez y hasta con el actual presidente de la República, Horacio Cartes, lo que pone al descubierto su estrecho relacionamiento con la política de turno.

Las fotografías filtradas incluso lo ubican cerca de un vehículo blindado de la Policía Nacional, portando un arma de guerra. De esta imagen se desprenden llamativos hechos; en primer lugar, si no tuviera extremos lazos con las autoridades policiales, no podría estar tan cerca de uno con un potente fusil; y segundo, el hecho de que un comerciante de armas de cacería circule con un arma que no es de uso civil. En más de una imagen se lo ve presumiendo potentes armamentos.

De hecho, Andy ya protagonizó varios sucesos problemáticos que involucraban armas. En varias oportunidades realizó disparos al aire desde una de sus casas, motivo por el cual llegó incluso a ser imputado y procesado por la Fiscalía.

Hasta el momento, Bruno es señalado como el único responsable, pero no se descarta que en breve surjan más nombres, pues movilizar ese volumen de billetes es imposible para una sola persona. Da Costa dio una poco convincente explicación sobre el dinero en su propiedad. Alegó que un amigo de uno de sus hijos trajo el cargamento y que de “buen corazón” le ofreció el inmueble para albergarlo por un tiempo, aunque no dio nombres.