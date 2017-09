Culpa a las drogas y pobreza

El intendente Mario Ferreiro anunció una reunión con varios sectores para buscar la forma de aplicar la ordenanza que prohíbe presencia de limpiavidrios de las calles. Si no se resuelven problemas como pobreza y drogadicción, la normativa es inútil, dijo.

El intendente de Asunción, Mario Ferreiro, dijo que el incidente registrado ayer entre el juez electoral y una limpiavidrios, en el cruce de las avenidas San Martín y Mcal. López, motivó un nuevo análisis con directivos del Área Social de la comuna para ver la forma de aplicar la ordenanza que prohíbe la presencia de limpiavidrios en las calles de la capital.

Comentó que actualmente, tras el asesoramiento recibido, ven imposible que la Policía Nacional retire a los limpiavidrios de las calles, si estos no cometen algún tipo de ilícito.

“Entiendo la situación de la gente. Asunción refleja los problemas sociales del país por la marginación en la que está casi el 20 por ciento de la población de la ciudad, que vinieron del campo o de Central, y que se dedican a este recurso”, explicó Ferreiro.

Acotó que el principal problema que tienen frente a ellos, y que está vinculado con los limpiavidrios, es la drogadicción. Dijo que la mujer protagonizó la pelea con el magistrado era conocida consumidora de estupefacientes, según la Policía. “El problema de la adicción a las drogas no se puede eludir... ni el Gobierno puede resolver, menos la municipalidad”, aseguró.

“Si no abarcamos el tema jurídico, seguridad y salud publica, solo vamos a hablar ante la prensa acerca de buscar soluciones, pero no resolveremos el problema de fondo. Si no lo abordamos entre todos, municipalidad, Gobierno central y sector privado, no podremos resolver esto con una ordenanza”, puntualizó.

Añadió que en las reuniones previstas se pretende también incluir, además de la Policía Nacional, al Ministerio de Salud, a fin de buscar un asesoramiento y ayuda en cuanto al tratamiento a personas con adicción a las drogas.

“No hay voluntad”

En tanto, el concejal colorado Daniel Centurión criticó al intendente Ferreiro, pues aseguró que tanto él como su equipo no tienen voluntad para resolver el problema que generan en las calles los limpiavidrios.

“La solución es que Elvio Segovia y su grupo de izquierdistas deje de proteger a gente que realiza actividades ilícitas en las calles por una cuestión electoralista. Y que Mario Ferreiro, intendente de Asunción haga cumplir la ordenanza con apoyo de la Policía Nacional”, insistió.