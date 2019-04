Filtra agua muro del terraplén

El muro de contención del acceso de terraplén de Alberdi está filtrando agua. El titular de la Junta Municipal, Juan Bogarín, dijo que esta situación es “normal” y que la ruta es “transitable”. La filtración no corresponde al muro que protege la ciudad.

Una sección de la ruta de terraplenado de la ciudad de Alberdi está siendo afectada por la crecida ya que el muro que la protege tiene una “pequeña filtración”, dijo el presidente de la Junta Municipal de la ciudad, Juan Pablo Bogarín a ABC Color.

No obstante, Bogarín aclaró que esta filtración no corresponde al muro de contención de la ciudad, que se encuentra, actualmente, “en óptimas condiciones”. Agregó que la crecida del río Paraguay está en 7,95 metros, lo que no representa ningún riesgo ya que el muro puede contener hasta 12 metros de agua.

El agua se está filtrando en una zona del terraplenado donde el levantamiento solamente tiene un metro de altura, informó Miguel Ángel Rodríguez, corresponsal de ABC Color.

De acuerdo al presidente de la Junta, la situación es “normal” debido a la inesperada crecida del río y que a pesar de la filtración, por el momento, la ruta es “transitable”.

