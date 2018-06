Fiscal cree que Messer sigue en Paraguay

El fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, afirmó este miércoles -a título personal- que Darío Messer (“hermano del alma” del presidente Horacio Cartes) sigue en Paraguay. Dijo que no está ni en Brasil ni en Estados Unidos.

En contacto con ABC Cardinal, al señalársele que a casi dos meses de la orden de captura (internacional) no ha habido un solo allanamiento en el caso Darío Messer, el fiscal Manuel Doldán explicó que esa no es su función, ya que no realiza diligencias de orden investigativo, sino solo específicas, sobre la base de la provisión de datos de la Policía Nacional para la localización de la persona.

Preguntado sobre qué hicieron para localizar a Messer, contestó: “Ahora mismo estamos trabajando, por ejemplo, con informes de telefonía proveídos por las autoridades de Brasil y estamos haciendo los análisis específicos de ubicación de celdas y sobre esa base vamos a ver qué medidas tomar”.

Al referírsele que el esquema utilizado para el asesinato del periodista de ABC Pablo Medida se logró determinar en apenas dos o tres días, mientras que en el caso Messer todavía están analizando datos de telefonía, contestó: “Yo te puedo hablar de mi causa con responsabilidad. Reitero: nosotros no realizamos actividades investigativas en el marco de la extradición. El proceso de instrucción de la extradición nace una vez que la persona es sometida a la justicia, ya sea voluntariamente o a la fuerza”.

Acotó que él no investiga el caso de Messer en Paraguay y que, en todo caso, la pregunta habría que trasladarse a los fiscales del caso: René Fernández, Viviana Alcaraz, Hermán Galeano y a la fiscala adjunta, Rocío Cantero, “que son los fiscales investigadores del caso Messer”.

Disconformes

Sobre la versión de que las autoridades judiciales brasileñas están muy “disconformes” con la actuación de los fiscales paraguayos, dijo que en su ámbito tiene un grupo de WhatsApp integrado por fiscales de cooperación internacional, y en el grupo “Telegram”, donde están con los fiscales del caso “Lava Jato” de Río de Janeiro, con los cuales están colaborando “en todo lo que veamos como posible”, dentro del contexto de la extradición.

Añadio que todo eso ha derivado en la firma de un memorando de entendimiento para intensificar cooperación en todos los casos, principalmente en el de “Lava Jato” y PCC (Primer Comando Capital). “Esto motivó también la presencia de la fiscala general del Brasil y de cinco fiscales en Paraguay. Realmente nosotros, desde el punto de vista internacional, estamos teniendo una ‘excelente y expedita’ cooperación”, dijo.

Insistió en que él (personalmente) no conoce de disgusto alguno de sus colegas ni de la justicia brasileños, “porque tenemos, a la vez, casos en donde paraguayos están siendo requeridos y están prófugos hace más de tres años, otros están obstaculizados por procesos internos en Brasil. Esto es natural en el contexto de la extradición”, acotó.

Caso Leoz

Por otra parte, consultado sobre el caso del expresidente de la Conmebol y alto directivo de la FIFA Nicolás Leoz, afirmó que el pedido de extradición es solamente de Estados Unidos, que investiga lo que se hizo con las cuentas en dicho país, mientras que Suiza investiga solo las cuentas en los bancos que operan en su territorio.

Añadió que el pedido de extradición (aprobado en primera y segunda instancia) está en manos de las salas Penal y Constitucional de la Corte, teniendo en cuenta que los defensores articularon dos herramientas jurídicas: un recurso de casación en contra de la decisión de la Cámara (de Apelaciones) y, a mismo tiempo, una acción de inconstitucionalidad.

Requerido sobre lo que Suiza pide, dijo que está solicitando informes sobre movimientos bancarios realizados a través del Banco do Brasil, de cuentas específicas aquí de la esposa de Leoz (Clemencia Pérez), también del ex secretario general de la Conmebol, Eduardo de Luca, de una persona de nombre Irmina Ortiz y declaraciones testificales de esas personas.

Consultado sobre cuándo van a enviar esos datos a las autoridades suizas, comentó que la fiscalía a su cargo puede enviarlos de manera informal o formal. Explicó que de manera informal van adelantando los datos a Suiza, a medida que el fiscal (de la causa) le vaya proveyendo la información específica que motivó la cooperación. “Y se formaliza una vez que se tengan todas las solicitudes completas, se finiquita el proceso de asistencia jurídica y allí se hace la remisión oficial a la justicia requirente”, subrayó.