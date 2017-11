Fiscalía pudo haber evitado nuevo caso de feminicidio

Este jueves se registró un nuevo caso de feminicidio. La víctima hizo una denuncia por violencia intrafamiliar en febrero ante la fiscal Lourdes Soto, pero esta no procesó al agresor, que se convirtió en homicida y hoy también está muerto.

ETIQUETAS

Natividad González Machuca, de 55 años, falleció este jueves en manos de su pareja, Juan Librado Pereira, de 53, quien la degolló y luego se quitó la vida. Ocurrió en la colonia Presidente Franco, de San José de los Arroyos, Caaguazú.

Lea más: Mujer fue asesinada por su pareja en Caaguazú

La fiscal encargada del caso, Lourdes Soto, admitió que esta misma mujer había hecho una denuncia por violencia intrafamiliar ya en febrero de este año; sin embargo, al ser citada a declarar señaló que no sufrió lesiones graves y que aparentemente se reconciliaría con el hombre. El agresor siguió viviendo en el mismo domicilio.

La agente fiscal señaló que envió el caso al Juzgado de Paz para que dicte medidas de protección, sin embargo, reconoció no haber seguido el caso particular, pese a que este tipo de denuncias no pueden quedar sin efecto y la investigación debió seguir su curso, considerando su complejidad y por tratarse de un crimen de acción penal pública.

“Viene y manifiesta que ya están bien... solamente hubo empujones. Se le llamó al señor, se le tomó la indagatoria. Estaba en proceso continuar este caso”, dijo la fiscala Soto, pero ya ocurrió nada más desde febrero. Admitió que el hombre ni siquiera fue procesado. En el caso de haberse dado una imputación, se hubiese librado una orden de detención, y probablemente esta historia no hubiese tenido un final trágico.

Soto en todo momento se mostró reacia a admitir su responsabilidad al no procesar al hombre y no seguir el curso de los hechos. Durante la entrevista, mostró una actitud prepotente al ser cuestionada por su actuar. Quiso incluso justificar lo ocurrido diciendo que si se ordenaran pedidos de prisión en todos los casos similares a este, las cárceles estarían llenas.

Sepa más: En el caso de que una mujer víctima de violencia intrafamiliar quiera denunciar su caso puede hacerlo a través del “SOS MUJER”, llamando al 137, desde Vox, Claro, Tigo o Personal. Es un servicio especial de tres cifras de orientación telefónica que tiene cobertura nacional, las 24 horas del día, inclusive los fines de semana y días feriados, según informa la web del Ministerio de la Mujer.