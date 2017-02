Instan a los “zombies” a salir a las calles

Organizadores del “Fraudead” instan a la ciudadanía a sumarse a la protesta convocada para esta tarde en el microcentro, ocasión en que “zombies” marcharán contra los colorados que fraguaron firmas, inclusive la de muertos, para las planillas pro rekutú.

Maricheli Montania, una de las organizadoras de la marcha denominada Fraudead, convocada para hoy a partir de las 18:00 en la Plaza Uruguaya, afirmó que buscan utilizar el símbolo de los muertos vivientes (zombies) para reclamar de forma pacífica contra masiva campaña de falsificación de firma promovida por el cartismo para buscar la reelección.

“Con esto lo que queremos generar es que la gente denuncie, porque sale en la prensa que las denuncias no están corriendo. También sabemos que hay gente que no está denunciando el hecho, porque todos sabemos que para que esto tenga curso legal tiene un costo. Yo misma aparezco en la planilla sin mi consentimiento y le estoy dando cauce legal y estoy empezando a gastar”, indicó Montanía pero agregó que como estudiantes quieren juntar a la gente y ver las alternativas para que el dinero no sea un impedimento para quienes sientan que han quebrantado su derecho.

“Con esto lo que queremos hacer es generar movimiento y que la gente que venga y denuncie, porque únicamente todos juntos vamos a poder hacer, porque después de esto queremos generar acciones más concretas”, remarcó.

La fecha también es muy especial y pensada adrede ante la amenaza de volver a querer instaurar el autoritarismo en nuestro país. “La fecha fue elegida para hacer alusión a que la dictadura está entre nosotros, que no nos quieran engañar y decir que supuestamente esto no es dictadura; están utilizando viejas prácticas”, reclamó.

Por otra parte, aclaró que la convocatoria es totalmente pacífica. “Lo que dejamos en claro que nosotros no buscamos incidentar ni dañar la propiedad de otra persona ni generar violencia, queremos hacernos sentir, hacernos escuchar. Nosotros queremos protestar de una manera divertida; estamos haciendo equipo de seguridad, de los que le van a maquillar a la gente, hay un grupo de baile, van a hacer una coreografía pequeña”, detalló e invitó a la gente que quiera a llevar ropa vieja que ya no usa para poder disfrazarse de zombie.