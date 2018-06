Friedmann reafirma que jurará mañana

Rodolfo Friedmann, quien fue convocado para jurar mañana como senador por el presidente del Congreso, Fernando Lugo, fue a retirar hoy su resolución y reafirmó que ocupará la banca.

“Fui notificado de la convocatoria ayer (...) Ayer tuvimos una reunión de bancada, de conocimiento público. Sobre la situación del doctor Duarte Frutos, es una situación jurídica; yo estoy ajeno a eso”, expresó Friedmann este viernes en conversación con varios medios de prensa en el Congreso. Sus declaraciones fueron recogidas por ABC Cardinal.

Friedmann debe jurar como senador al ser el número 17 de los electos por el Partido Colorado y frente a la imposibilidad constitucional de que Horacio Cartes, presidente de la República, lo haga. “Yo vine a ser notificado. Voy a prestar juramento. Lo demás está a cargo del TSJE”, adelató.

Para el senador electo, no hay acuerdo alguno ni con Horacio Cartes ni con Nicanor Duarte Frutos. “No tengo una conversación (con Cartes) para ocupar la bancada hasta el 15 de agosto. Y no depende de una conversación. No voy a aceptar ningún tipo de acuerdo sobre ese punto o, si no tengo que estar, no estaría el día de mañana”, agregó.

“Tengo la convicción de que tengo que estar. Yo, Dios mediante, voy a jurar el día de mañana. Saben que hay una artillería judicial de Horacio Cartes y finalmente el camino va a ser dentro de la Cámara de Senadores”, concluyó.