Friedmann denunciará en forma individual a Cartes

El senador Rodolfo Friedmann anunció que presentará en forma personal una denuncia contra Horacio Cartes y su grupo empresarial por supuestos hechos narcotráfico y lavado de dinero que fueron descubiertos en una investigación hecha por EE.UU.

El senador anunció que presentará su denuncia ante la Fiscalía General del Estado en contra del expresidente Horacio Cartes y de algunos integrantes del grupo empresarial, por hechos ilícitos de supuesto narcotráfico y lavado de dinero que fueron evidenciados en una investigación hecha en los Estados Unidos, y que fue divulgada y publicada en julio del año pasado. Posteriormente, el documento llegó a manos del senador, quien decidió tomar cartas en el asunto, para lo cual recurrió al pleno de la Cámara Alta, donde pidió a sus colegas que se debatiera el tema en la siguiente sesión, sobre un eventual proyecto de declaración que inste a la Fiscalía a encontrar conclusiones sobre esta pesquisa hecha por varias agencias federales Estados Unidos y que develó la relación entre el Grupo Cartes y hechos ilícitos de lavado de dinero y tráfico de estupefacientes, además de contrabando de cigarrillos. Pero el Senado no aprobó tratar el tema y fue girado a comisión.

Ya en la tarde del jueves, Friedmann se reunió con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, para informarle de lo que intentó llevar adelante en el Senado.

Señaló que el presidente lo escuchó, pero se mantuvo fiel a su filosofía de respetar la independencia de los poderes.

No obstante, Rodolfo Friedmann enfatizó que es su obligación como parlamentario ir a hablar de esto con el presidente “ya que no prosperó que sea tratado en forma en el Senado en la próxima sesión”, dijo el congresista.

Fue en ese momento que anunció que hará la denuncia en forma personal ante la Fiscalía General del Estado, en su calidad de senador.

“En los próximos días lo voy a cercar a la fiscala general, se está redactando la presentación formal sin ánimo de tener influencia negativa”, señaló Friedmann, al tiempo de agregar: “Muchos colegas cartistas me trataron de irresponsable, hoy presento responsablemente la denuncia. No soy acusador de nadie, tengo una documentación que me llegó en mi condición de senador de la nación”.

Dijo que no tiene muchas esperanzas con que el tema sea girado a comisiones del Senado porque “Como es un tema delicado, muchas veces va a morir en la Comisión de Peticiones y Poderes, aunque en algún momento volverá al pleno del Senado”, dijo.

Finalizó diciendo que no es un “fiscal acusador. Solo tengo una información confidencial que me llegó y es mi obligación acercarla al Ministerio Público”.