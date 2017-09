FTC niega “freno” a marcha

A través de su vocero oficial, la Fuerza de Tarea Conjunta negó categóricamente que hayan realizado recorridos por las colonias menonitas para tratar de inducir a los colonos a que no se sumen a la marcha por la paz prevista para este martes.

La Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) reaccionó a las declaraciones vertidas por el cura párroco de Santa Rosa del Aguaray, Cristian Paiva, quien dijo este lunes que efectivos de las filas militares se encontraban recorriendo colonia por colonia y asentamiento por asentamiento, instando a los menonitas a que no participen de la marcha por la paz, que fue convocada para mañana martes por las fuerzas vivas del departamento de San Pedro.

El cura había dicho que la FTC estaba utilizando diferentes medios para “presionar, meter miedo y desmotivar nuestra movilización”. Incluso, habló de que los militares estaban diciendo a la gente que la marcha tiene “tinte partidario”, dijo el sacerdote, quien es uno de los organizadores de la movilización ciudadana por la liberación de los cinco secuestrados.

Ante esto, el Teniente Coronel Víctor Urdapilleta, vocero de la Fuerza de Tarea Conjunta, explicó que inicialmente el organismo optó por mantener una “postura de no agresión” por las manifestaciones del cura Paiva, considerando que este había hablado “genéricamente”.

Pero posteriormente, cuando el cura mencionó directamente a los efectivos de la FTC, decidieron desmentir “categóricamente”, que efectivos militares estén evitando que los colonos menonitas se adhieran a la marcha.

“El cura fue cambiando su tono hasta el punto de decir que miembros de la FTC estuvieron recorriendo colonia por colonia tratando de que la gente no asista a la marcha. Eso lo desmentimos categóricamente, ningún personal nuestro fue a amedrentar ni a protagonizar hechos que él está denunciando”, afirmó el Teniente Coronel, quien dijo que no tomarán ninguna acción más ante lo que consideran una calumnia, sino simplemente quieren dejar por sentado que no están en contra de la marcha, sino “del lado del pueblo”.

Urdapilleta manifestó que desconoce los motivos por los cuales e sacerdote Cristian Paiva recurra a difundir este rumor, pero enfatizó que “quieren dañar la imagen de la FTC”.

“No sé quiénes estarían detrás de esta información, pero hay demasiada gente que tiene intereses en que nosotros nos retiremos del Norte. No sé si el sacerdote fue utilizado por alguna persona o le hicieron llegar a una información, porque no creo que lo haya constatado personalmente”, afirmó Urdapilleta.

Finalizó recalcando que la FTC respaldará totalmente “toda iniciativa que busque la pacificación del Norte”.