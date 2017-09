Mujer denunció manoseo de limpiavidrios

Una mujer fue víctima del acoso de un limpiavidrios, quien la violentó en varias ocasiones y, finalmente, la manoseó luego de que ella se negara a darle dinero. El hecho ocurrió en Mariscal López y San Martín, y ya fue denunciado en una comisaría.

La joven víctima relató que el mismo limpiavidrios la abordó en tres ocasiones, y el acoso fue gradual. En la primera ocasión, solo le pidió dinero y ella pudo evadirlo sin inconvenientes; pero en la segunda vez, cuando se volvió a encontrar con él y se negó a darle dinero, este comenzó a amenazarla de manera muy violenta con que podría robarla.

“Parecía estar bajo los efectos de la droga esa vez, pero por suerte esa vez no pasó a mayores. Pero en la tercera ocasión ya fue peor. Al parecer, esta persona ya me identificó, y cuando iba camino a la parada de colectivo, como todos los días, me pidió nuevamente plata. Al decirle que no, me amenazó con robarme la cadena, y cuando intenté esquivarle, él se acercó y me tocó con todo el pecho; luego continuó caminando como si nada”, relata la víctima.

Este último hecho ocurrió aproximadamente a las 17:10 del lunes en la zona de Mariscal López y San Martín. La joven relató que lo que más indignación le causó fue que había muchas personas alrededor que vieron lo que le estaba sucediendo, pero nadie fue capaz de hacer nada. “Estamos normalizando estos hechos violentos tanto que la gente no actúa y ya no ayuda; prefiere no meterse nomás. Tendríamos que tener más empatía. La próxima podría ser una alumna, porque hay muchas chicas que salen del colegio ahí”, manifestó en contacto con ABC Cardinal.

La denuncia ya fue presentada en una omisaría, y la mujer espera que los limpiavidrios que están apostados en esa zona se retiren por completo, puesto que son muy agresivos. “Voy a intentar continuar mi vida con normalidad. Me sugirieron cambiar mi camino, pero no puede ser que tenga que estar corriendo de esta gente, caminando más, cruzando, y no haya quien regule esto. Fue aumentando gradualmente la agresión de esta persona, y ahora no sé lo que me pueda pasar”, lamentó la víctima.