Funcionarios culpan a Cartes de “grave crisis”

Funcionarios públicos se concentran en el centro de Asunción, donde repudian la decisión de Cartes de vetar el Presupuesto 2017. Los manifestantes lo responsabilizan de una inminente crisis y advirtieron con una “reacción” de las centrales obreras.

Empleados de algunas dependencias estatales volvieron a salir hoy a las calles, en protesta contra el veto aplicado por el presidente Cartes al Presupuesto General de Gastos aprobado por el Congreso para el próximo año.

Debido a la exigencia en algunos puntos dispuestos en el Parlamento, como el recorte de bonos, el mandatario decidió rechazar totalmente el documento, juntamente con las mejoras salariales y otros beneficios previstos para los empleados públicos.

Juan Orué, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande), se despachó contra el jefe de Estado, a quien responsabilizó de la crisis que se avecina. “Evidentemente, acá se demuestra la falta de tino -por no usar otros adjetivos- del Presidente; esto va a generar un caos en todo sentido”, refirió.

El dirigente consideró que al mandatario “no le interesa la suerte de los trabajadores del sector público. Esto va a generar una reacción sistemática de las centrales obreras”, agregó a modo de advertencia. Reafirmó que “es una gran irresponsabilidad de este señor (Horacio Cartes) someter a la República a una grave crisis. La ciudadanía tiene el legítimo derecho de pedir la destitución del presidente de la República”, agregó.

Insistió en que, ante el descontento generalizado entre los funcionarios, no solo estudian ir a huelga, sino además impulsar el juicio político del gobernante. “Vamos a tener un gran congreso en los próximos días; no solo vamos a hacer huelga reivindicativa, sino que vamos a ir más allá porque (Cartes) no está cumpliendo su rol constitucional”, indicó.