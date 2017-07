Funcionarios de la Essap anuncian huelga

Desde tempranas horas, un grupo de funcionarios de la Essap se encuentra manifestándose frente al local de la empresa sanitaria. Exigen aumento salarial y mayor inversión; anuncian una huelga en caso de no obtener respuestas.

Una alianza de siete sindicatos de funcionarios de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay convocó a los empleados sobre José Berges casi Brasil para protestar contra el Estado, informó la periodista de ABC Color Sandra López. Los empleados exigen el aumento salarial del 7,7%, establecido según decreto presidencial y acordado en una mesa tripartita realizada en marzo de 2017.

“El Estado no invierte en nosotros; gasta en cualquier empresa privada pero no en agua y saneamiento. Nosotros lidiamos con nuestros recursos para los damnificados, subsidiamos a los asentamientos, todo de nuestro recurso propio. No podemos acceder al aumento porque sostenemos lo que el Estado tendría que estar cubriendo”, reclamó la representante de los gremios, Marcia Alarcón.

Los funcionarios también piden gratificaciones para todos los profesionales de la Essap y reclaman por las contrataciones irregulares en la empresa estatal sin el consentimiento del presidente de la Essap, Ludovico Sarubbi. “Los mismos miembros del directorio de la empresa se pelean entre ellos”, aseguró la Ing. Alarcón.

“Estamos cansados de que los compañeros no tengan móvil; trabajan descalzos, sin materiales ni uniformes, realmente trabajan porque quieren hacerlo voluntariamente. El Estado subsidia a empresas privadas, de transporte y hasta telefonías, pero no invierte en empresas públicas. Repudiamos que el Estado esté regalando nuestra plata, estamos indignados”, lamentó.

En caso de no obtener un acuerdo concreto con el Estado, los funcionarios anuncian una posible huelga. "De todo ya hicimos: reuniones, tripartitas, asambleas, pero nada hemos conseguido", señaló Alarcón.