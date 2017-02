Lácteos no faltarán, dicen

Productores de lácteos indicaron que el intenso calor de inicio de año afectó la producción, sin embargo garantizan la provisión del producto para el mercado local.

El mes de enero fue “fuera de lo común por el calor que tuvimos al inicio del año, porque las vacas sufren el calor y no se tiene la misma producción”, indicó Ricky Neufeld, gerente de distribución de lácteos Lactolanda, quien no obstante aclaró que esto no implica que haya riesgo de provisión del producto.

"No estamos corriendo ese tipo de riesgo. Como ustedes saben somos exportadores, y tenemos la política de priorizar el mercado interno primero y luego vemos si exportamos, eso hace que podamos garantizar a nivel local", indicó Neufeld en comunicación con ABC Cardinal.

Esta reducción en la producción se da luego de un buen año 2016 para el sector lácteo. Igualmente, las proyecciones indican que se espera que este año se repita dicho crecimiento.