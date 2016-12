Gobierno debe salarios a escuelas agropecuarias

Por Rafael Marcial Montiel, corresponsal

SAN IGNACIO. La Federación de Escuelas Agropecuarias y Centros de Capacitaciones Privadas del Paraguay, que nuclea a unas 19 escuelas, denunció que el Gobierno no pagó salarios a funcionarios y profesores, en los meses de noviembre y diciembre.

Una de las escuelas afectadas es el Centro Agroecológico San Isidro Labrador de San Ignacio, Misiones (Ceasil). Los rubros de las escuelas agropecuarias están presupuestados y dependen del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y del Ministerio de Hacienda. Pese a estar presupuestados no cumplieron con los docentes.

El director de Ceascil, Lic. Oscar Chamorro señaló que ya hubo recortes en años anteriores. Pero en este 2016, no se pagó salarios ni aguinaldos a unos 450 entre funcionarios y docentes de las 19 escuelas. Añadió que han consultado al MAG, donde les informan que no se pudo pagar porque no hay disponibilidad en Hacienda. Pero en Hacienda dicen otra cosa que el MAG no incluyó el pedido de pago, dijo.

Las escuelas agropecuarias tienen por objetivo formar a los hijos de agricultores y a su vez trabajar. El propósito es que los estudiantes al culminar el nivel medio regresen a sus hogares, con la idea de poner en práctica lo aprendido en la chacra.

Según Chamorro, director de Ceasil; este inconveniente, falta de pago de salarios y aguinaldos desanima a los funcionarios y educadores. Agregó que no hay respuestas de los dos ministerios para recuperar el dinero que figura en el Presupuesto General de Gastos de la Nación.