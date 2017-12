El exsenador Óscar González Daher, desinvestido por el escándalo de tráfico de influencias desde el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, dijo estar “superbién” y “fuerte” a adherentes que fueron a jurarle “lealtad” y con mariachi al son de "El rey".

Lejos de mostrar arrepentimiento y vergüenza por las escandalosas evidencias o temor a la Justicia, por la imputación por asociación criminal, cohecho pasivo agravado y tráfico de influencias por parte de la Fiscalía, González Daher dijo estar fuerte y que no lo van a “doblar”.

“Quiero que ustedes sepan que estoy superbién, fuerte. Primero le tengo a mi familia conmigo, tengo la foto de mi mamá que ustedes ven que siempre está conmigo. Yo estoy superbién y hoy feliz porque ustedes vienen”, dijo González Daher a un grupo de hurreros que fue a expresarle lealtad.

“A mí no me van a torcer, mucho los muchachos me golpearon pero siempre me levanto de vuelta”, dijo el senador que pareciera no demostrar temor a la investigación judicial en su contra, pese a que la Fiscalía ya halló indicios de crímenes como enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra su exsecretario en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Raúl Fernández Lippmann.

“Porque la honestidad se aprecia, la confianza se adquiere y la lealtad se devuelve, más fuertes que nunca a tu lado”, afirmó en Facebook Karen Villasanti, contratada de la Cámara de Senadores con un sueldo de G. 2.200.000, una de las que formaron parte del grupo que visitó al primer parlamentario en ser echado del Congreso.

Como si fuera una burla a la ciudadanía, que sufrió los negociados de González Daher y su entorno, el mariachi de entrada le canta la conocida música “Sigo siendo el rey” que entre sus letras contiene una frase que realmente se adecua a lo que hacía el exsenador desde el JEM: “Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley”.