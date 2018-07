'HC puede y va a ser senador'

El senador electo Javier Zacarías Irún aseguró que se reunieron los votos para ubicar mañana mismo a Nicanor en la banca de Mirta Gusinky, quien es “senadora ilegal”. Adelantó además que, “a partir del 15 de agosto, Cartes puede y va a ser senador”.

Zacarías Irún, antes del inicio de la sesión en que el presidente Cartes brinda hoy su informe de gestión, confirmó que mañana habrá sesión extra para sacar a Gusinky de la banca que asumió ayer e inmediatamente forzar el juramento de Nicanor Duarte Frutos. Inicialmente, se mencionó que esta maniobra se realizaría hoy mismo, posibilidad descartada posteriormente por el propio cartismo.

Al ser consultado con respecto a si ya se definió la hora, mencionó que “creo que a las 10:00 más o menos va a ser. Hoy vamos a definir eso; vamos a hablar con el presidente del Congreso y vamos a definir eso”.

Al señalársele que existe una resolución en que Fernando Lugo convocó a Gusinky y no a Nicanor, por estar imposibilitado al ser senador vitalicio, se limitó a señalar que simplemente quedará sin efecto tal documento. “Hay que dejar sin efecto la resolución de Lugo, porque fue un llamado ilegal e ilegítimo”, aseveró.

Aunque declaró su “aprecio” a Gusinky, la tildó de senadora “ilegal”. “Mirta Gusinky, a quien aprecio mucho, hoy no es senadora legal; conforme a la ley, no debió haber jurado ayer y eso debemos revertir mañana”, manifestó.

Al ser consultado si esta misma maniobra se intentaría replicar en el caso de Cartes, Zacarías Irún confirmó que efectivamente el objetivo final es el juramento Presidente saliente como legislador activo. “El 15 de agosto, cuando termina Presidencia, Cartes debe asumir como senador de la Nación; Friedmann debe dejar la banca de la misma manera en que ahora lo va a hacer la senadora Mirta Gusinky”, manifestó.

Defendió esta movida que se gesta entre el cartismo y sus aliados circunstanciales, al señalar que “hubo una violación de la ley, cuando hubo un llamado mal hecho”. “Es un acto administrativo mal hecho se resuelve con un acto administrativo bien hecho”, agregó.

Reafirmó que intentarán por todos los medios hacer jurar a Cartes luego de que deje el cargo en el Ejecutivo, en agosto próximo. “A partir del 15 de agosto el Presidente no tiene ningún problema para ser senador. Así como el expresidente Nicanor va a ser senador mañana, de la misma manera a partir del 15 de agosto puede ser y va a ser senador el expresidente Cartes”.

“HAY VOTOS”

Respecto a si se cuentan con los votos para sacar a Friedmann de la banca, garantizó que “vamos a tener porque es lo que corresponde jurídica y legalmente”. “Mañana lunes vamos a setar jurisprudencia de lo que venimos afirmando desde antes... (Cartes y Nicanor) son senadores de la Nación electos y proclamados por la Justicia Electoral”, manifestó.

En otro momento, indicó que “no es porque a Lugo se le antoja, alguien va a ser senador”. “Lugo no es presidente de la Justicia Electoral; él no puede determinar qué es constitucional o no en un país donde existe un Estado de Derecho”, argumentó.

Pese a la maniobra ilegal abiertamente anunciada, Zacarías Irún se presentó como defensor de la Constitución. “Nosotros confiamos en la legalidad, en la Constitución y confiamos en esta mesa directiva”, indicó.