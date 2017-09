“Hay billetes falsos, pero no en gran cantidad”

El jefe del Departamento de Delitos Económicos, comisario Walter Cardozo, dijo que siempre es importante saber las técnicas para detectar billetes falsos. Pero explicó que no existen actualmente billetes de G. 100.000 de la serie “F” fuera de circulación.

El comisario habló sobre la versión que corrió en redes sociales e incluso grupos de WhatsApp de la Policía Nacional de la supuesta alerta sobre la circulación de billetes falsos de G. 100.000, específicamente la serie “F” con terminación “433”.

“El Banco Central del Paraguay no tiene ninguna alerta, no avisó nada de que se haya sacado de circulación una serie en particular de billetes de G. 100.000”, informó Cardozo, en contacto con ABC Color. Acotó que la institución, en este caso Delitos Económicos, tampoco sacó comunicado alguno.

“Lo que sí siempre hay billetes falsificados en circulación, pero no son en gran cantidad”, precisó. Añadió que ante rumores sobre la circulación masiva de billetes falsos de G. 100.000 decidió emitir una infografía con datos para detectar la veracidad o no de un billete.

En ese sentido tranquilizó a la ciudadanía sobre esta versión que corre en redes sociales, pero reiteró la importancia de tomar las precauciones.

Técnicas de detección

En primer lugar, el BCP recomienda a la gente observar la impresión relieve, que es detectable al simple tacto. Asimismo, la marca de agua, con la imagen de San Roque González de Santacruz y el texto “100MIL”.

En cuanto al “registro perfecto”, explica que al mirar contra luz la imagen del león y del gorro frigio, estos “se complementan perfectamente”. En relación a la tinta variable, dice que al mirar contra luz la imagen del león y del gorro frigio también se complementan de manera perfecta.

Agrega que los dos tipos de hilos de seguridad hasta la Serie H, al inclinar el billete, el hilo cambia de color (azul-verde) y lleva inserto imágenes de estrella y el texto 100MIL. Añade que la Serie I, al inclinar el billete, una imagen de estrella se mueve.