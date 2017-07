“Hay que cuidar al hurrero”

El presidente de la República, Horacio Cartes, dio un discurso anoche en la Seccional 11, en el Mercado 4. Allí dijo que el hurrero es una raza en extinción y que había que cuidarlos. Además, aseguró que el país “no se manejará por tapas de diarios”.

“El hurrero es una raza en extinción, hay que cuidarlo (...) Agradezco a mis hijas, son lo mejor que Dios me ha dado. Solo le reprocho que me digan ‘se metió en la política teniendo todo’, y les dije ‘nadie tiene todo si no tiene al Partido Colorado’”, expresó el mandatario en su discurso.

En otro momento, negó que trate a Santiago Peña como un “títere” y afirmó que él da plena libertad a sus ministros. “Cada ministro tiene el derecho a elegir a todo su entorno de colaboradores”, manifestó.

Cartes también dijo que el país ya no se maneja por tapa de diarios, en alusión a las críticas que recibe de medios impresos. Coincidentemente, su hermana Sarah es dueña de un conglomerado, el Grupo Nación.

“No hagan caso a los ataques, este país ya no se va a manejar por tapas de diarios. Van a sacar lo que quieran, pero las obras van a continuar”, expresó.

El jefe de Estado también rechazó las encuestas que posicionan a Santiago Peña muy por debajo de su competidor, Mario Abdo Benítez. “No se preocupen por encuestas, menos por tapas de diario (...) Recuerdo todo lo que pasé en las encuestas, nunca estuve arriba. No quiero saber nada, la encuesta es la dirigencia”, concluyó.