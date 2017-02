Hay tres niños desaparecidos e instituciones se “tiran la pelota”

Tres de cinco hermanos permanecen desaparecidos luego de quedar desamparados debido a que su madre fue apresada, en Itauguá. La Defensoría de la Niñez y la Secretaría de la Niñez se culpan mutuamente sobre la tardía reacción para buscarles un refugio.

El caso se dio a conocer ayer, luego de que la defensora de la Niñez de Itauguá, Mirna Centeno, denunciara la falta de acompañamiento de la Secretaría de la Niñez para asistir a cinco pequeños -todos hermanos- que quedaron desamparados luego de que su madre cayera presa.

Inicialmente, las tareas de asistencia se centraron en una niña de nueve años de edad que era explotada sexualmente por su progenitora. Ya posteriormente, los intervinientes se percataron de la situación de sus cuatro hermanos, todos viviendo en una casa precaria.

Centeno había señalado que uno de los pequeños, el menor, de tres años de edad, pudo ser ubicado con el padre. Sin embargo, los demás tres hermanos desaparecieron de la vivienda y hasta el momento no hay pistas del paradero.

La funcionaria había señalado que pidió ayuda a la Secretaría de la Niñez para encontrar un hogar o refugio para los menores, pero no obtuvo respuesta alguna. “Llamo al 147 para que me busquen hogar para estos cuatro varones, pero no me hicieron caso. Me sentí abandonada”, sostuvo ayer en entrevista con radio ABC Cardinal.

En la fecha, Ricardo González, ministro de la Niñez y la Adolescencia, mencionó que efectivamente ayer recibieron una llamada -a través del Sistema 147- en que la defensora de la Niñez manifestó la necesidad de un albergue para cuatro niños. Sobre la demora, mencionó que la cartera a su cargo debía “articular” con instituciones de abrigo de la sociedad civil, ya que la estatal no cuenta con sitios propios de esta naturaleza.

Posteriormente, el secretario de Estado indicó que en realidad la defensora debía constituirse en el domicilio en cuestión para asegurar el resguardo de los menores de manera inicial. “Nos llama poderosamente la atención que la defensora ni siquiera se constituyó en domicilio de los niños y luego reclama la falta de abrigo”, refirió.

Mencionó que era su responsabilidad estar en el lugar. “Según el Código de la Niñez, artículo 163, inciso A y B, tuvo que haberse constituido en el lugar para establecer las medidas de resguardo (…) Puede inclusive irrumpir en un local o domicilio donde un niño se encuentre vulnerable”, sostuvo.

Indicó que la funcionaria se limitó a reportar el hecho a la Policía para que los agentes acudieran. “Lo que hizo la defensora, estando de turno -y cobra un plus por estar de turno-, es llamar por teléfono y coordinar con la Policía; ella debió haberse constituido minutos después de tener conocimiento del caso”, insistió.

De esta manera, el ministro deslindó responsabilidad alguna en la situación que se generó y que derivó en la desaparición de tres niños. “Si hay una responsable de que los niños hasta el momento (...) Porque un equipo de la Secretaría está yendo a la comisaría, aunque no somos competentes, tiene que ser el defensor el que se constituya y ahí se establezcan los mecanismos de articulación”, manifestó.

El alto funcionario consideró que las observaciones de la defensora en torno a la cartera a su cargo apuntan a “resguardar su actuar. No sé si para resguardarse; como no se constituyó, dice que no consiguió instituciones de abrigo, pero estas instituciones no son depósitos para niños”, apuntó.

“NO ME PODÍA PARTIR EN DOS”

Consultada nuevamente, esta vez sobre la respuesta del ministro de la Niñez, Mirna Centeno insistió en que es la Secretaría de la Niñez la responsable de dar asistencia a niños en situación de vulnerabilidad y asegurarles un hogar. “Yo represento al niño en un juicio ante el Juzgado de la Niñez; no soy un ente administrativo, soy un ente litigante dentro de un proceso”, explicó.

Comentó que inicialmente se ocupó del caso de la niña de nueve años explotada aparentemente por la madre. “Tenía que proteger primero a la víctima; luego me entero de la situación de los hermanitos y por mis gestiones conseguí el hogar”, manifestó. Mencionó que la institución a su cargo ni siquiera cuenta con móviles. “Le llevé a la niña en el hogar, cosa que tampoco es mi trabajo; todo eso debió haber hecho la Secretaría”, refirió.

Sobre la observación del ministro de que no se constituyó en el lugar, indicó que “no me puedo partir en dos. Mis funcionarios se constituyeron en la comisaría y fueron a buscar a los niños. Como vino la tormenta y no se conseguía hogar, se fueron a buscarles, le buscaron por todo el vecindario; claro que ya no estaban porque la casa es de hule y se inunda”, detalló.

Insistió en que llamó a la Secretaría de la Niñez y a “todos lados” para conseguir un lugar para los pequeños. “Ahora responden que tienen hogar para los niños, pero ahora los niños están desaparecidos”, manifestó.

La profesional aprovechó la ocasión para mencionar que son constantes los problemas para coordinar labores con la Secretaría de la Niñez. “A partir de las 3 (15:00) nadie nos atiende; si hay niños abandonados, tenemos que vernos nosotros. (Ricardo González) puede decir lo que quiera, pero te cuento que hay defensoras que inclusive llevan los niños a sus casas”, indicó.