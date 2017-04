HC debe renunciar para ser senador

Hugo Estigarribia dijo que el presidente Horacio Cartes debería renunciar antes de cumplir su mandato para poder candidatarse a senador activo. Explicó que la renuncia debe ser aceptada por el Congreso antes de que se convierta en senador vitalicio.

La senadora Lilian Samaniego (ANR) afirmó esta mañana que el presidente Horacio Cartes presentará su renuncia seis meses antes de concluir su mandato, para poder candidatarse a senador para el 2018. Al respecto, el exsenador y abogado Hugo Estigarribia dijo que no habrá problema, siempre que el presidente renuncie antes de agosto de este año.

Recordó el caso de Nicanor Duarte Frutos que no pudo ser senador activo porque al culminar su mandato pasó a ser automáticamente senador vitalicio. “Ser senador vitalicio sería como ser el número 46. Aunque tenga voz, no tiene voto”, añadió.

Nicanor Duarte Frutos había presentado su renuncia, pero la misma no fue aceptada por el Congreso. En este caso, también el Congreso debería aceptar la renuncia del Presidente para que se pueda proceder a la candidatura para senador activo.

“El único artículo de la Constitución que prevé las funciones del presidente una vez terminado su mandato es el 189, que contempla el cargo de senador vitalicio si no fue sometido a juicio político, pero no dice nada más, es una laguna de la Constitución, por lo que no existe ninguna prohibición”, finalizó.