Emotivo festejo para héroe

Por Aldo Rojas Cardozo, corresponsal

CONCEPCIÓN. Momentos de mucha emoción se vivieron en la casa de Ladislao Cabral Ferreira, el excombatiente de la Guerra del Chaco (1932-1935) que cumplió 108 años de vida. Fue homenajeado por la Junta Municipal y recibió una cálida serenata.

ETIQUETAS

Poco después de las 7:00, el único excombatiente vivo que reside en la ciudad de Concepción desayunó sentado en su cama y luego volvió a acostarse. Pasada las 8:00 la Junta Municipal de Concepción hizo entrega de un reconocimiento al hijo del excombatiente, Casimiro Cabral, donde los ediles reconocían el aporte de Cabral Ferreira durante la contienda.

Casimiro fue hasta la pieza de su padre para hacer entrega del reconocimiento que le habían hecho desde la Junta Municipal. Posteriormente, desde su cama, Ladislao Cabral Ferreira conversó con los periodistas que habían llegado hasta su domicilio, ubicado en el barrio Centro de la capital del primer departamento.

A pesar de las dificultades en la charla debido a sus problemas de audición, el héroe respondió algunas preguntas de los comunicadores, dijo que recordaba algunas anécdotas de la guerra contra Bolivia. “Mi regimiento fue el N° 18 Pitiantuta, fui herido por una bala de mortero y mi comandante me dijo que vaya a Concepción para que me quiten la bala. Del lugar donde me hirieron fui hasta puerto Casado”, rememoró.

Cerca de las 11:00 almorzó rodeado de sus descendientes que se llegaron desde varios puntos del país, principalmente de Pedro Juan Caballero, siempre sentado en su cama. Sus familiares le entregaron una torta y le cantaron por su aniversario de nacimiento.

Luego se acostó nuevamente, cuando llegaron los miembros de la banda de músicos de la 4ª División de Infantería, don Ladislado emocionó hasta las lágrimas.

A pesar de la invitación de sus hijos y nietos para que reciba a los militares frente a la puerta de su habitación, el excombatiente no quiso abandonar su cama. Recibió a los militares que le entregaron un regalo y entonaron músicas patrióticas, al igual que el músico Nery Martínez. Por su parte, su sobrino Julio César Jara Cabral le dedicó un poema, al igual que uno de sus bisnietos, Federico Torres, en tanto que el docente Néstor Argüello declamó en honor a don Ladislao Cabral Ferreira.

Luego de que los militares se retiraron, don Ladislao, en conversación con su nieto Julián Cabral, dio su pronóstico para el mundial de Rusia, dijo que la selección española es su candidata para ganar el mundial. Además, es ferviente seguidor de las noticias deportivas a través de un receptor de radio que tiene cerca de su almohada, explicaron sus familiares.

Su historia

El sobrino del héroe Julio César Jara Cabral recordó que el excombatiente nació un 27 de junio de 1910 en la ciudad de Atyrá. Al poco tiempo de nacer fallece su padre y su madre dejó la zona que hoy es departamento de la Cordillera y se afincó en la ciudad de Concepción. Sobre su participación en la contienda chaqueña se sabe que Ladislao Cabral Ferreira formó parte del contingente que en 1928 fue al Chaco luego de la muerte de Rojas Silva.

Una vez que se inició la guerra, fue partícipe de la batalla de Cañada Strongest, que se libró entre el 10 y el 25 de mayo de 1934. Fue herido en la pierna derecha en uno de los combates contra el ejército boliviano.

Después de concluir el conflicto bélico, trabajó como sastre y luego aguatero; vendía agua en carro por los barrios de Concepción. Es fanático del club Cerro Porteño y a nivel local, del club Mariscal López, además de ser del Partido Febrerista.

Tuvo 11 hijos, 28 nietos, 41 bisnietos y 3 tataranietos, según los datos que brindó la familia.