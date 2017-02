Horqueños temen desaparición del "Ycuá Ladrillo"

Por Freddy Rojas, corresponsal

HORQUETA. El club de leones de Horqueta que instalará una plaza en un terreno ubicado en las inmediaciones del famoso "Ycua ladrillo", inició los trabajos de limpieza y reacondicionamiento para el futuro espacio. Pobladores temen que el pozo desaparezca.

ETIQUETAS

El jefe de la region norte del leonismo paraguayo, distrito M-Paraguay, Dr. Luis Gilberto Romero dijo a través de los medios de prensa, que el terrreno que será convertido en una especie de plaza, está cercano al pozo que desde principios de los 60 abastecía de agua a pobladores de esta ciudad y desde la ex via ferrea, el mismo era conocido como el "Ycua ladrillo".

Sin embargo las nuevas generaciones de horqueteños no conocen donde está ubicado el famoso pozo, debido a que creen que está en el terreno, sobre las calles Virgen del Rosario, Gral. Garay y Colón que pertenecía a la Asociación Mutual del Personal de la Administración Nacional de Electricidad Ande (Ampande).

Muchos visitan el lugar y no encuentran el pozo. En la mañana de este miercoles les consultamos a vecinos del lugar si conocen donde está el "Ycua ladrillo" y lo ubicamos sobre Colón entre Virgen del Rosario y Mariscal López. Pablo Torales (73 años) nos mostró el pozo y dijo que lo defenderán si el dueño del terreno intenta hacer desaparecer el mismo.

Señaló que muchas personas no conocen el pozo, debido a que quedó escondido en un pequeño terreno, ya que en los años 60 aun no existían casas ni calles y se llegaba al "Ycua ladrillo" por un tape po'i. Señaló que el ycuá aún puede servir para salvar la situación si no funciona el sistema de agua potable de esta ciudad.

Recordó que cuando era niño y vivía en el Espajin con sus padres venía hasta el ycua para jugar en el lugar donde decenas de mujeres lavaban ropas y venían pobladores de la ex-via ferrea para cargar el agua en tambores y otros envases y las llevaban en carretas a sus hogares.

Dijo que pobladores del barrio Las Palmas, San Antonio y otros también se abastecían del vital liquido del citado pozo en aquellos años y que representa todo un emblema para Horqueta y que debe ser cuidado como un patrimonio por los horqueteños.